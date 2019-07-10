Instagram يعمل على ميزتين جداد للحد من التنمر الإلكتروني

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Instagram موقع التواصل الإجتماعي الشهير الخاص بالصور. يعلن عن العمل على ميزتين جديدتين من شأنهم محاربة التنمر الإلكتروني. لأن التنمر الإلكتروني يشبه الصيحة على الإنترنت. فلا يهم ان كنت مراهقاً او شخصاً كبيراً في السن. او بأي حالة. فإن الذين يتنمرون على الناس فقط يفعلون ذلك غير مباليين بما قد ينتج عن ذلك. و لأن مواقع التواصل الإجتماعي تحاول ان تحافظ على البيئة الخاصة بالموقع بدون تنمر او ما شابه فإن هذه الميزات ستحاول محاربة التنمر بشكل كبير

ماذا نعرف عن ميزات Instagram الجديدة ؟

فريق العمل يعمل على ميزتين جديدتين من شأنهم محاربة التنمر

احد الميزات تعتمد على الذكاء الإصطناعي لتراقب تعليقاتك و ردودك

ستتمكن من اخفاء تعليقات الناس فلا تظهر الا لهم و لن يتمكنوا من رؤيتك و انت متوفر

ميزة Instagram الأولى

تعتمد الميزة الأولى على الذكاء الإصطناعي بشكل كبير و هي لمنعك انت كمستخدم من التنمر على اي شخص. فإذا اردت كتابة تعليق على صورة ما و اردت الإسائة لصاحب الصورة كأن تصفه بالقبيح مثلاً. فعندما يحاول ارسالة التعليق ستظهر لسه رسالة تسأله عن اذا كان فعلاً ينوي ارسال التعليق بهذا الشكل. هذه الميزة ستنجح مع اصدقائك الذين لا يمتلكون حدوداً في كلماتهم. و لن يخافوا من الإسائة اليك على الإنترنت. بل سيكتبون تعليقاتهم المسيئة بدون مشاكل من عندهم نهائياً

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ميزة Restrict الميزة الثانية

هذه الميزة للتنمر الحقيقي الذي لا يمكنك ايقافه بسهولة. و هو ان تحظر الشخص المتنمر بشكل نهائي. فتختفي تعليقاته من امام الناس. و لا تظهر الا لنفسه فقط. كما يمكنك حظره من ارسال الرسائل اليك. و ستتخلص منه بهذا الشكل. هذه الميزة ستنفعك بشدة لأي تعليق مسئ لك. كان في البداية يتردد الشخص اذا اراد حظر احد ما. و لكن بميزة Restrict انت المتحكم في تجربة الموقع الخاصة بك. عالم مواقع التواصل الإجتماعي لن تخلوا من المتنمرين و محبي السخرية. لكنه من الجيد ان الشركات تحاول ايقاف بعض هذه الأفعال بنفسها. رغم انهم سيحتاجون بعض الوقت لتنظيف مواقع التواصل الإجتماعي من المتنمرين على اي حال

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