Nvidia Geforce Now ستصبح متوفرة على اجهزة PC قريباً بشكل تجريبي

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Nvidia Geforce Now خدمة ستقدمها شركة Nvidia لمنافسة خدمة Google Stadia الحديثة. خدمة اللعب عن طريق الإنترنت هي خدمة جديدة بدأتها Google ليستطيع المستخدمون ذو الأجهزة الغير عالية جداً ان يلعبوا العاباً قوية على جودات عالية بدون مشاكل. حيث انك يمكنك بجهازك الضعيف نسبياً ان تلعب لعبة قوية مثل The Witcher 3 على جودة 4k و بمعدل 60fps. و على الإعدادات العالية سواء كانت High او Ultra. رغم ان جهازك نفسه في الاساس لا يستطيع تشغيل اللعبة على Medium و 1080p.

ماذا عليك ان تعرف في البداية

كل الشركات تبدأ في العمل على خدمات Game Streaming

آخر الشركات في التفكير هي شركة Nvidia

Nvidia تتيح لك تجربة 160 لعبة حتى الآن

يمكنك التسجيل في الخدمة من هنا

Nvidia Geforce Now

كل الشركات بدأت بالتفكير في عالم الـGame Streaming و آخر الشركات التي بدأت في هذا الأمر هي شركة Nvidia الرائدة في مجال كروت الشاشة. الخدمة ستقدم لك قدرة اللعب على اعلى اعدادات ممكنة بمعدل 120fps. على اي جهاز ضعيف نسبياً. غير Nvidia هناك شركات Google و Microsoft و EA و Shadow كلهم يعملون على انشاء خدمة Game Streaming جيدة. فأي منهم سيعلن عن خدمته اولاً؟. لم تحدد الشركات بعد ميعاد اصدار نهائي. لكن Nvidia اطلقت الخدمة بشكل تجريبي تستطيع تجربتها الآن.

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ماذا نتوقع

المنافسة بين الشركات دائماً تقع في مصلحة المستخدم. لذلك فإن المتوقع من هذه الخدمة ان تكون بأسعار جيدة للمستخدمين. و لكن كيف ستكون حالة اللعبة؟. هذا ما نريد معرفته. هل سيكون هناك تأخير في بث اللعبة. بسبب الـPing مثلاً؟. لا شئ معروف. المهم ان خدمة كهذه ستحتاج الى سرعات انترنت عالية. ستحتاج الى سرعة 25 ميجابت لتستطيع استعمال الخدمة بشكسل كامل. و الإستمتاع باللعب بشكل جيد بدون اي تقليل في الجودة

متطلبات Nvidia Geforce Now

على PC

نظام Windows 7 او اعلى بمعمارية 64bit

سرعة انترنت 15 ميجابت على الاقل

معالج Dual core بمعمارية X86 بسرعة 2.0GHz

ذاكرة وصول عشوائي 4GB

كارت شاشة على الأقل يدعم DirectX9 مثل سلسلة NVIDIA GeForce 600 او سلسلة AMD Radeon HD 3000 او سلسلة Intel HD Graphics 2000

على Mac

نظام MacOS 10.10 او اعلى

سرعة انترنت تبدأ من 15 ميجابت على الأقل

تحقق من ان كان جهازك متوافق مع الخدمة من هنا