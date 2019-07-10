Galaxy Tab S5 و Galaxy Watch 2 سيصدران في الربع الثالث من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تعلن شركة سامسونج عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 في الحدث الذي ستعقده في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل، ولكن قد يكون لدى الشركة الكورية الجنوبية منتجات أخرى جاهزة ليتم الإعلان عنها في ذلك الحدث، بما في ذلك جهاز لوحي راقي وساعة ذكية جديدة.

ووفقا لخريطة طريق تم تسريبها اليوم، فيبدو أن الجهاز اللوحي الراقي Galaxy Tab S5 سيكون متوفرًا في المتاجر في وقت ما خلال الربع الثالث من هذا العام، وهذا ما يعني في وقت ما بين يوليو وسبتمبر، لذلك فسوف يكون من الملائم لشركة سامسونج الإعلان عن هذا الجهاز في أوائل شهر أغسطس المقبل.

كما يوحي إسمه، فسوف يأتي Galaxy Tab S5 للحلول مكان الجهاز اللوحي Galaxy Tab S4 الحالي الذي تم الكشف عنه في أوائل شهر أغسطس من العام الماضي. وقد تردد في الفترة الماضية أن Galaxy Tab S5 سيضم المعالج Snapdragon 855، وكمية كبيرة من الذاكرة العشوائية والذاكرة التخزينية، فضلا عن الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد مع واجهة One UI الأحدث من شركة سامسونج.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، تم تسريب الكثير من المعلومات حول الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2، ولكن الإطار الزمني المُسرب اليوم لا يكشف لنا شيئًا عنها. بدلاً من ذلك، يدعي التسريب الجديد أن Galaxy Watch 2 ستكون متوفرة بحجمين، وهما 40mm و 44mm، وهي نفس الأحجام بالضبط التي تردد بأن Galaxy Watch Active 2 ستصل بها مستقبلاً.

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هذا يجعلنا نعتقد أن الساعة الذكية التي تم الإشارة إليها حتى الآن باسم Galaxy Watch Active 2 هي في الواقع Galaxy Watch 2، فهذه هي النظرية الأكثر منطقية حاليًا. بعد كل شيء، يبلغ عمر Galaxy Watch الحالية عام واحد تقريبًا، في حين لم يتم إطلاق Galaxy Watch Active الحالية إلا في شهر مارس من هذا العام، فلماذا يتم إصدار خلف لها هذا العام؟

وبغض النظر عن هذه الأجهزة، فمن المتوقع أن تقوم شركة سامسونج كذلك بإصدار Galaxy Book 3 في الربع الثالث من هذا العام، فضلا عن Galaxy Tab Active 3 المتين في شهر سبتمبر.