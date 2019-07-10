فاطمة أيت طالب - دبي - لا يوجد نقص في الشركات التي تتطلع إلى نقلك إلى المكان الذين تريده، وذلك إذا كنت لا ترغب في الخروج إلى الشارع والتلويح إلى سيارة أجرة تقليدية. توجد تطبيقات وشركات لسيارات الأجرة حسب الطلب مثل Waymo التي تملك أسطولاً من سيارات الأجرة الذاتية القيادة. في محاولة لتمييز نفسها عن بقية المنافسين، تركز شركة Waymo على توفير وسائل راحة إضافية لعملائها.
ذكرت وكالة الأنباء رويترز أن شركة Waymo تختبر خدمة واي فاي مجانية والموسيقى للركاب في منطقة فينيكس بالولايات المتحدة الأمريكية. يتم تشغيل الأغاني عن طريق Google Play Music ومن دون إعلانات. يمكن للمستخدمين الإستماع فقط إلى قوائم التشغيل المحددة مسبقًا أو بث قوائم التشغيل الخاصة بهم فقط عن طريق ربط حسابات Waymo و Google Play Music.
ويضيف التقرير أن خدمة الواي فاي المجانية قد تم تقديمها فقط لمجموعة فرعية صغيرة من الركاب الذين لا يُسمح لهم بمشاركة تجاربهم مع سيارات الأجرة الذاتية القيادة الخاصة بشركة Waymo مع العامة حتى الآن. تريد شركة Waymo أساسًا منح الركاب خيار العمل على حواسيبهم المحمولة أو أجهزتهم اللوحية دون الحاجة إلى القلق بشأن الوصول إلى الإنترنت. ستصبح هذه الميزة مفيدة للغاية بمجرد أن تبدأ شركة Waymo في تقديم الرحلات الطويلة للركاب.
وتشمل الإمتيازات البسيطة الأخرى التي تمنحها شركة Waymo للركاب إبقاء مكيف الهواء في السيارات عند حدود 72 درجة للحفاظ على برودة الركاب خلال صيف أريزونا. هذا بالإضافة إلى كابلات الشحن لأجهزة الركاب وحتى مقعد في السيارة للأطفال حتى تتمكن العائلات من التجول باستخدام Waymo أيضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر سيارات الأجرة الذاتية القيادة من Waymo تقدم خدمة الواي فاي المجانية والموسيقى للركاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.