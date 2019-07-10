تقرير جديد ” يؤكد ” عزم آبل إزالة خاصية 3D Touch في طرازات iPhone القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - تعتبر 3D Touch واحدة من الميزات غير المستعملة في هواتف iPhone. كان من المفترض أن تكون ميزة ثورية حيث قدمت مفهومًا جديدًا لتغيير طريق تفاعلنا مع واجهة المستخدم في هواتفنا الذكية من خلال جعل الشاشة تستشعر الضغط المطبق عليها من قبل إصبع المستخدم. ومع ذلك، هذه الميزة إنتهى بها المطاف في غياهب النسيان بسبب حقيقة أنه كان من الصعب العثور عليها، وأنها غير واضحة.

في الواقع، كانت هذه الميزة مهملة لدرجة إقترحت فيها بعض الشائعات أن شركة آبل تخطط للتخلص من هذه الميزة في هواتفها الذكية القادمة. وعلى ذكر ذلك، فنحن هنا مع تقرير جديد من موقع DigiTimes يؤكد مجددًا أن شركة آبل ترغب في إزالة 3D Touch من جميع طرازات iPhone الجديدة القادمة هذا العام. سيكون هذا تغييرًا مهمًا، وخاصة إذا علمنا أن ميزة 3D Touch ظلت متواجدة في هواتف iPhone منذ العام 2014. ونحن على يقين من أنه على الرغم من أنها ميزة غير مستعملة إلى حد ما، إلا أن هناك من سيفتقدها.

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ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن موقع DigiTimes يحظى بسجل متضارب عندما يتعلق الأمر بالشائعات ذات الصلة بشركة آبل، لذلك فمن الأفضل التعامل مع هذا التقرير الجديد بأقل قدر من الحماسة. ومع ذلك، فقد تم الكشف عن بعض الأدلة في نظام iOS 13 التجريبي التي تشير إلى أن شركة آبل تدرس بالفعل إزالة خاصية 3D Touch في طرازات iPhone المستقبلية.

كانت هناك تعليمات برمجية في نظام iOS 13 التجريبي لميزات جديدة مثل Peep & Pop و Quick Actions، وما إلى ذلك، وهي ما تطلق عليه شركة آبل إسم Apple Haptic Touch في iPhone XR.