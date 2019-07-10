حظر لعبة 'ببجي': هل تنضم السعودية للعراق والأردن؟

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تصدر هاشتاغ #حظر_ببجي_في_السعودية وسائل التواصل الاجتماعي مجدداً في المملكة حيث حصد هذه المرة نحو 60 ألف تغريدة.
واستخدمت الغالبية العظمى من المتفاعلين هذا الهاشتاغ للحث على حظر اللعبة بعد تداول أنباء غير مؤكدة عن اعتزام السلطات السعودية حظرها.
واعتبر هؤلاء أن اللعبة تشكل خطراً على المجتمع السعودي رغم شعبيتها الكبيرة.
وقالوا إن لها أضرارا نفسية واجتماعية تطال المنخرطين فيها لما تنطوي عليه من عنف وتنمر.
وكانت اللعبة الإلكترونية قد ظهرت في عام 2017 وانتشرت على نطاقٍ واسع في عدد من الدول العربية، إذ تتوفر فيها خاصية اللعب الجماعي الذي يتيح للاعبين الهبوط الافتراضي بواسطة مظلات على جزيرة ومن ثم البحث عن أسلحة ووسائل قتالية لاستخدامها من أجل إبادة الآخرين وتحقيق النصر.
كما استجابت حكومات دول أخرى غير عربية لمطالب الحظر ومنها الصين ونيبال والهند، الأمر الذي لم يمر دون عاصفة من الجدل في كل من هذه البلدان.
أما في السعودية فقد استبق المغردون أي قرار رسمي بحظر اللعبة وانخرطوا في جدلٍ على تويتر وغيره من المنصات الاجتماعية.
من هؤلاء عبد الله الأحمري الذي كتب يقول: "انتم طفشتونا وش نسوي في الإجازة طفش مافيه شي يشغل وقتنا الفاضي".
وتساءل يزيد: "ليش تحظرونها هل هي من مذهبات العقل أو مبطلات الصلاة؟".
هذا وقد قلل البعض من شأن الحظر في حال صدر به قرار، مشيرين إلى وجود طريقة للتحايل عليه فكتب يعقوب: " #حظر_ببجي_في_السعودية عادي يحظروها وأسوي حساب أمريكي وأحملها وحط الإيميل والباس حق حسابي القديم وخلصنا ليش مسوين حفلة انتم؟!"
وقد أكد الاستشاري التقني طارق القدومي بالفعل إمكان التحايل على الحظر "بكل سهولة" على حد تعبيره من خلال VPN أو تنزيل اللعبة من خلال مواقع تعرضها للبيع على الإنترنت، منوهاً إلى أن فئة المراهقين على وجه التحديد على علمٍ كبير بسبل تجاوز مثل هذه العقبات.
وقال إن تأثير الحظر قد يقتصر فقط على مبيعات اللعبة في المحال التي تبيعها بالأسواق، مشيراً إلى حقيقة أنه جاء متأخراً نوعاً ما أي بعد انتشار اللعبة ووصولها إلى أيدي كثيرة بالفعل سيحد من فعاليته أيضا.
كما أشار إلى الأثر العكسي الذي قد يسببه الحظر لأنه قد يثير فضول البعض سيما فئة المراهقين على وجه التحديد، ما سيدفعهم إلى البحث عن طرق للوصول للعبة التي لم يكونوا يعرفون بها قبل الحظر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.