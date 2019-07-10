شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يحدث للنجوم عند انفجارها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التغيرات الكونية لا تتوقف، وكل لحظة يحدث شىء جديد فى السماء سواء فى حركة الكواكب والمذنبات أو ظهور النجوم اللامعة ثم اختفائها، فهل تساءلت: ماذا يحدث للنجوم عند انفجارها، إذ تبادر إلى ذهنك هذا السؤال فيمكن للسطور التالية الإجابة عليك

دورة حياة النجوم

النجوم لها دورة حياة وموت أيضًا، ويوجد بداخلها العديد من الذرات التى تشكل مع مرور الوقت عناصر ثقيلة جدًا وتزداد ثقلًا، مثل الهيدروجين والاوكسين والهيليوم والكربون ونيون ومغنيسيوم وسيليكون والكبريت، والتى قد تؤدى فى النهاية إلى وصول النجم إلى مرحلته الأخيرة واقتراب نهايته، حيث تزداد درجة حرارته الداخلية وتبقى الطبقات الخارجية باردة.





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بعد هذا تنتقل درجة الحرارة بشكل مفاجئ من باطن النجم إلى خارجه، مما يسبب انفجار كبير جدًا للنجم، يجعله يتناثر لأشلاء فى الفضاء الخارجى، وهذه الأشلاء من الممكن أن تحدث شيئين:

1- قد تتحول هذه الأشلاء إلى نجوم وكواكب أخرى، مما يجعل النجوم متجددة لا تنتهى حسب نظرية العالم كارل ساجان.

2- تستمر النجوم فى الانكماش ثم تتحول لثقب أسود، وهذا يحدث فقط للنجوم التى الأكبر وزنا من الشمس بـ1.3 مرة.



