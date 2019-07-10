شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 أشياء لا توقف عن فعلها على الفور إذا وقع هاتفك بالماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتكب الكثير من المستخدمين عدد من الأخطاء التى تتسبب فى تلف هواتفهم الذكية، فقد يؤدى عدم التصرف بطريقة صحيحة فى كوارث قد تضر بالهاتف وتعرضه للتلف التام، لذا سنخبرك بما يجب عليك فعله وما لا يجب عليك القيام به إذا لمس هاتفك الماء.

ما لا يجب عليك فعله:

-لا تقم بتشغيله.

-لا تقم بمحاولة شحنه.

-لا تضغط على أي أزرار أو مفاتيح.

-لا تقوم بهز الهاتف أو الضغط عليه لأن هذا من الممكن أن ينشر المياه بالداخل.

-لا تستخدم مجفف الشعر أو أى شئ ساخن لأن الحرارة يمكن أن تسبب أيضا مزيد من الضرر.

ما لا يجب فعله عند وقوع الهاتف فى الماء:

-قم بإقاف تشغيل الهاتف واحمله فى وضع مستقيم.

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-قم بإزالة بطاقات SIM و microSD من فتحاتها.

-إذا كان هاتفك قديم قم بإزالة البطارية.

-استخدم قطعة قماش أو منشفة ورقية لتجفيف الهاتف، لتجنب انتشار الماء، لأن ذلك قد يدفعه إلى المزيد من فتحات الهاتف، فقط حاول امتصاص السائل الموجود بأكبر قدر ممكن.

-أدفن الهاتف فى كيس من الأرز لامتصاص الماء.

-أترك الهاتف لمدة يوم أو يومين دون تشغيله حتى يجف تماماً ولا يتلف.

-إن لم يعمل هاتفك بعد ذلك الوقت حاول شحنه أو تبديل البطارية.