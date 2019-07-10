سامسونج تسجل براءة إختراع لميزة قياس تركيبة الجسم والتي قد تصل إلى Galaxy Watch Active مستقبلاً

فاطمة أيت طالب - دبي - في يوم الإثنين الماضي، قام مكتب براءة الإختراع والعلامات التجارية الأمريكية بإصدار براءة إختراع لشركة سامسونج قدمتها في الأصل في العام 2015. تصف براءة الإختراع ميزة مدمجة في حزام ساعة ذكية يمكنها تحليل تركيبة الجسم. مع هذه الميزة، يمكن للمستخدم قياس نسبة الدهون في الجسم باستخدام بعض الطرازات المستقبلية من Galaxy Watch أو Galaxy Watch Active.

يستخدم هذا الجهاز تحليل المعاوقة الكهربائية البيولوجية ( BIA ) الذي يحسب النسبة بين الدهون والرطوبة بإستخدام تيار متناوب منخفض الطاقة وتحليل المقاومة الكهربائية بين الأنسجة الدهنية والأنسجة غير الدهنية. ووفقا للرسومات المدرجة في براءة الإختراع، فيبدو أن هناك إلكترودان في الجزء الداخلي من الحزام يتلامسان مع معصم المستخدم، في حين يتواجد إلكترودان أخران في الجزء الأمامي من الحزام حيث يضع المستخدم إصبعين.

تزايد إهتمام الأجهزة القابلة للإرتداء بالصحة واللياقة البدنية على مر السنين، وبالتالي فإن إضافة القدرة على قياس تركيبة الجسم سيكون أمرًا مفيدًا جدًا لكونه سيسمح للمستخدمين بتتبع تقدمهم مع مرور الوقت.

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حاليًا يتم تحليل المعاوقة الكهربائية البيولوجية بإستخدام معدات كبيرة. من المؤكد أن دمج هذا النوع من التكنولوجيا في ساعة ذكية من سامسونج قد يكون أمرًا مهمًا للغاية مثلما ما حدث عندما قامت شركة آبل بتضمين ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG في الساعة الذكية Apple Watch Series 4.

لا تضمن براءة الإختراع دائمًا دخول الإختراع مرحلة الإنتاج الضخم، ولكن في ضوء المنافسة الشرسة بين أجهزة آبل وأجهزة سامسونج، فنحن نتخيل بأن شركة سامسونج لن ترغب في تفويت هذه الفرصة لوضع هذه التكنولوجيا في الإصدارات المستقبلية من Galaxy Watch أو Galaxy Watch Active.