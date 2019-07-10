آبل ستطلق أربعة هواتف iPhone في العام 2020 في محاولة لإستعادة نغمة المبيعات

فاطمة أيت طالب - دبي - كشف تقرير جديد صدر مؤخرًا من المؤسسة الإستثمارية JPMorgan أن شركة آبل ستحاول زيادة مبيعاتها من هواتف iPhone في العام 2020 من خلال إطلاق أربع طرازات. ويتوقع أحد المحللين أن تقوم شركة آبل بإطلاق ثلاث طرازات مزودة بشاشات OLED وبمودم 5G، وإثنين منهم على الأقل سيحصلان أيضًا على كاميرا Time Of Flight.

عادة ما تقوم شركة آبل بالإعلان رسميًا عن هواتفها الذكية الجديدة في شهر سبتمبر من كل عام ليتم إطلاقها في السوق بحلول موسم العطلات، ولكننا نعلم بالفعل بأن شركة آبل ستقوم بإطلاق ثلاث طرازات فقط من iPhone هذا العام مع ثلاث كاميرات في الواجهات الخلفية لخلفي iPhone XS و iPhone XS Max، ومع كاميرتين في الواجهة الخلفية لخليفة iPhone XR.

Advertisements

كشف المحللين في مؤسسة JPMorgan أيضًا أن شركة آبل تعمل على ” تقييم ” السوق، مما يعني إطلاق هاتف بحجم iPhone 8، ولكن بدون تزويده بمودم 5G لخفض التكاليف قدر الإمكان من أجل إطلاقه في السوق بسعر منخفض.

نظرًا لأن Tim Cook ليس على إستعداد للتخلي عن سوق الهواتف الذكية الراقية، فإن الأحجام المتوقعة لطرازات iPhone الثلاثة التي تردد بأنها ستحصل على شاشات OLED ومودمات 5G هي 5.4 إنش و6.1 إنش و6.7 إنش. وتهدف كل هذه الترقيات إلى إستعادة نغمة المبيعات من خلال شحن 195 مليون وحدة في العام 2020 مع العلم بأنه من المتوقع أن يتم شحن 180 مليون وحدة فقط في العام 2019.