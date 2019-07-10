شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون ومايكروسوفت تتنافسان على عقد بقيمة 10 مليارات دولار للجيش الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتنافس أمازون ومايكروسوفت للفوز بعقد قيمته أكثر من 10 مليارات دولار، لتطوير أول نظام للحوسبة السحابية للجيش الأمريكى.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يهدف المشروع الذى كان يطلق عليه سابقًا اسم مشروع الحوسبة العسكرية أو(JEDI)، إلى تخزين ومعالجة كميات هائلة من البيانات المصنفة، ما يسمح للبنتاجون باستخدام الذكاء الاصطناعى لتسريع قدراتها فى التخطيط للحرب والقتال.

وتأمل وزارة الدفاع فى منح العقد الفائز فى نهاية شهر أغسطس، بعد خروج كل من Oracle وIBM فى جولة سابقة من مسابقة العقد.

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ويأمل المسئولون العسكريون البدء قريبًا فى شراكة تجارية طويلة الأمد يصفونها بأنها حيوية للأمن القومي..

جدير بالذكر أن فرص فوز امازون بالعقد كانت كبيرة عندما بدأ البنتاجون بتفصيل احتياجاته السحابية فى عام 2017، ولكنها واجهت انتقادات واسعة واتهامات بوجود اتفاقيات بينها وبين بعض المسئولين.