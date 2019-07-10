شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع معدل الاعتماد على الذكاء الاصطناعى بمجال الرعاية الصحية بحلول 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أنه من المتوقع أن يصل معدل الذكاء الاصطناعى العالمى فى سوق الرعاية الصحية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2026، وذلك بنسبة نمو 49.7% خلال الفترة 2019-2026، وفقًا لتوقعات جديدة.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى فقال التقرير الصادر عن شركة أبحاث السوق Acumen Research and Consulting إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي أسرع الأسواق نمواً بسبب الفرص الضخمة غير المستغلة، إذ يمكن أن يكون للذكاء الاصطناعى آثار بعيدة المدى على الرعاية الصحية من خلال المساعدة في اكتشاف الأمراض والمراقبة المستمرة للحالات.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة تحتل أكبر حصة في الذكاء الاصطناعى العالمي في سوق الرعاية الصحية بسبب زيادة التبني والوعى بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، وتقدم العديد من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Amazon.com، Inc، IBM Corporation، AMD، NVIDIA Corp، Oracle Corp، مثل هذه الخدمات بالفعل.