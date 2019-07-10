شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تحدّث تسلا طرازات Model X أو S؟ تغريدة لـ إيلون ماسك تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت خلال الشهر الماضى شائعات عن خطط شركة تسلا لإطلاق تحديثات لطرازات S وغيرها من موديلات الشركة المختلفة، فيما زعم سائق على علاقة باستوديو Tesla's Hawthorne للتصميم أنه اكتشف سيارة تجريبية غامضة، إلا أن الرئيس التنفيذى للشركة "إيلون ماسك" أوضح أنه لا يوجد فى الوقت الحالى أى تحديثات لطرازات S أو X على الإطلاق.

وبحسب موقع engadget الأمريكى فقال "ماسك" فى تغريدة على تويتر: "إنه على الرغم من عدم وجود طراز X مُحدّث أو طراز S قادم، فسنستمر فى رؤية سلسلة من التغييرات الطفيفة"، وأضاف أيضًا أنه لا يوجد تجديد داخلى على جدول الأعمال، حيث أن ما سيحدث لـ X و S على المدى الطويل ما زال مطروحًا للنقاش، لكن سيأتى حتما وقت تتحول فيه Tesla إلى تركيزها الكامل على جهودها الذاتية، على الرغم من أن ماسك أكد أن ذلك لن يكون قريبًا.

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على جانب آخر قال الرئيس التنفيذى لشركة تسلا "إيلون موسك"، إن الشركة "ستبدأ على الأرجح" تحديث السيارات الكهربائية القديمة بشريحة مخصصة جديدة فى وقت لاحق من هذا العام - وهى مهمة رفيعة المستوى ستشمل تحديث مئات الآلاف من طرازات S وX و3 s.