شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت على شكل كلب لاستكشاف الكواكب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت مجموعة من العلماء فيديو لروبوت شبيه بالكلاب يجرى تطويره للقفز عبر التضاريس المعقدة على كواكب أخرى.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تعد الفكرة وراء المشروع هى تغيير كيفية استكشاف العلماء للقمر والكويكبات والمريخ، واستبدال الروبوتات الأخرى التى يمكن أن تتعثر أرجلها على الأسطح الصخرية.

وستساعد ساق الروبوت على استخدامه للنظر فى المناطق التى يصعب على المسابير الفضائية الوصول إليها، مثل الحفرة أو الكهف أو المرتفعات.

Advertisements

وقال هندريك كولفينباج طالب الدكتوراه بجامعة زيوريخ: "كان السبب وراء تجارب القفز هو البحث عن طريقة المشى الأكثر كفاءة فى بيئة الجاذبية المنخفضة كالقمر على سبيل المثال، فتقنية سير الروبوتات ذات الأرجل الديناميكية بالتأكيد شيء لن نراه إلا فى الفضاء على المدى الطويل، بسبب وجود العديد من التحديات التقنية حتى الآن التى نحاول التغلب عليها".

وأضاف كولفينباج: "كانت لعبة بينج بونج طريقة رائعة لإظهار قدرة الروبوت على التحكم فى وقفته وموضع أقدامه للهبوط فى بيئة شديدة الجاذبية، والتى عادة ما توجد على أقمار صغيرة أو حتى الكويكبات."