شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز التحديثات للموسم الثامن لـ PUBG والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب انطلاق الموسم الثامن من لعبة "PUBG" بدأت بعض التفاصيل والتسريبات الجديدة فى الانتشار عبر الإنترنت، والتى تكشف عن بعض المزايا الجديدة القادمة.

ووفقاً لموقع "Gadgets" الهندى فأظهرت التسريبات أن الموسم القادم من المتوقع أن يجلب العديد من الميزات الجديدة والأسلحة والمكافآت، جنبا إلى جنب شخصية جديدة، إذ جاءت هذه التسريبات في شكل مقطع فيديو على يوتيوب.

ووفقًا للفيديو سيحتوي الإصدار المحدث 0.13.4 على "ثيم" جديد وهو المحيط مع شعار أخطبوط تم تجديده، وسيجلب الموسم الثامن القادم أيضًا سلاحًا جديدًا يطلق عليه مدفع "PP bizon"، إلى جانب بعض الجلود الجديدة للأسلحة.

ولم تكشف " Tencent Games" حتى الآن عن تاريخ الانطلاق الدقيق لتحديث الموسم الثامن، لكن من المتوقع أن يبدأ خلال أسبوع واحد بعد نهاية الموسم السابع.