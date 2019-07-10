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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هنعرفك مين ده.. ذكرى ميلاد جون أرتشيبالد صاحب مصطلح الثقب الأسود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصادف اليوم ذكرى ميلاد عالم الفيزياء الأمريكى "جون أرتشيبالد"، وهو صاحب مصطلح "الثقب الأسود" و"الفجوة السوداء"، والذى أشترك أيضًا فى العديد من المشاريع العلمية، وألف عدد كبير من الكتب النظرية الخاصة بمجال الفيزياء تحديدًا مجال الانشطار النووى.
ولد جون أرتشيبالد فى 9 يوليو عام 1911 بولاية فلوريدا بأمريكا، وهو أكبر أخوته، ونشر أول ورقة بحثية له عام 1930 وكان عمره حينها 19 عامًا، ثم حصل على الدكتوراة فى 1933 وكانت أبحاثه بعنوان "نظرية التشتت والامتصاص لغاز الهيليوم".
وفى عام 1937 قام أرتشيبالد بصياغة مفهوم "المصفوفة المبعثرة" ووضح أهم خصائصها، وساهمت هذه النظرية فى الأبحاث التى قام بها فيرنر كارل هايزنبرج فى فيزياء الجسيمات الأولية ونظرية الحقل الكمومى.
الجوائز التى حصل عليها:
عمل مع نيلس بور على نموذج القطرة لشرح كيفية حدوث الانشطار النووى، وقاموا بكتابة ورقتى بحث عن الإنشطار، نشرت الأولى فى سبتمبر عام 1939 والثانية مع بداية الحرب العالمية الثانية، كما شارك فى مشروع مانهاتن لصنع القنبلة النووية بعد دخول أمريك الحرب العالمية الثانية.
- جائزة آينشتاين من الجمعية الفيزيائية الأمريكية عام 1969
- وسام أورستد عام 1983
- جائزة روبرت أوبنهايمر من جامعة ميامى عام 1984
- جائزة وولف عام 1997
- وسام نليز بور الذهبى عام 1982
- قلادة العلوم الوطنية عام 1971الثقب الأسود وجون أرتشيالد:
اقترح أرتشيبالد معتمدًا على أبحاثه فى فيزياء "الثقوب السوداء" أن الكون نفسه من المحتمل أن يكون واقعًا داخل ثقب أسود عملاق، كما حاول أرتشيبالد توحيد نظرية الكم مع النظرية النسبية، لكن الفيزيائيون اعتبروا هذا محاولة سخيفة ولم يوافقوا على نظريته.
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