شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم أخبار تكنولوجية شغلت العالم خلال 24 ساعة × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حالة عدم تمكنك من متابعة أهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا، نقدم لك جولة سريعة لأهم الأخبار التكنولوجية التى حدثت مؤخرا حول العالم، وفقا لما عرضه موقع "بيزنس انسايدر" البريطانية..





غادر قائد الأمن الخاص بمارك زوكربيرج "ليام بوث" منصبه، بعد التحقيق فى مزاعم سوء السلوك، ويأتى رحيل "بوث" بعد اتهامه بالتحرش الجنسى والعنصرية من قبل اثنين من الموظفين السابقين، وقال متحدث باسم العائلة أنه لم يعثر على أى دليل على سوء السلوك.





يحاول انستجرام قمع التنمر بطريقة جديدة، إذ سيتيح التطبيق للمستخدمين "تقييد" تعليقات الأشخاص باستخدام ميزة كتم الصوت والذكاء الاصطناعى.

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كشف كاتب السير الذاتية "والتر إيزاكسون" أن ستيف جوبز كان لا يعتقد أن "تيم كوك" الرئيس الحالى للشركة، منتجا جيدا".





فيس بوك وتويتر غير مرحب بهما فى قمة وسائل الإعلام الاجتماعية القادمة فى البيت الأبيض، فمن المقرر أن يستضيف البيت الأبيض قمة السوشيال ميديا يوم الخميس، والتى تهدف إلى مناقشة الفرص والتحديات التى تواجه بيئة الإنترنت الحالية.





فى تغريدة لإيلون ماسك أكد أنه يقوم ببذل جهد هائل لإضافة الكثير من وسائل الأمان بسيارات تسلا ذاتية القيادة فى نهاية 2020.