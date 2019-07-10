شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل نسخ مزيفة من ES File Explorer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل عن ضبط العديد من الإصدارات المزيفة الخاصة بتطبيق ES File Explorer على متجر تطبيقات أندرويد.

وحسب موقع Gadgets الهندى، فإن جوجل تمكنت من حذف العديد من التطبيقات المزيفة التى تحمل اسم ES File Explorer ، وكانت جوجل قد استطاعت إزالة التطبيق الاصلى منES File Explorer فى إبريل الماضى، بعد أن اتهم بالاحتيال على المستخدمين عن طريق الضغط على الإعلانات تلقائياَ.

وتمكنت بعض الشركات المزيفة من إصدار نسخ من التطبيق لإرسال الإعلانات للمستخدمين، حتى يتمكنوا من جنى الأموال، بالإضافة إلى محاولة الحصول على أذونات المستخدمين للتوسع أكثر داخل التطبيق.

Advertisements

وتحتاج تطبيقات متصفح الملفات إلى الحصول على أذونات المستخدمين من أجل العمل بكفاءة، ولذلك ينصح بعدم تثبيت أى تطبيق قبل التأكد منه ومن هوية شركته لما قد يسببه من ضرر على الهاتف وعلى خصوصية المستخدمين.

ويمكن المستخدمين البحث عنه فى البرامج الثابتة الموجودة فى قسم "تنزيل البرامج الثابتة" فى متجر جوجل، وإلغاء تثبيته إن تم العثور عليه ومن ثم اختيار تطبيقات متصفح الملفات الأخرى.