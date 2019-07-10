شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل نسخ مزيفة من ES File Explorer والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل عن ضبط العديد من الإصدارات المزيفة الخاصة بتطبيق ES File Explorer على متجر تطبيقات أندرويد.
وحسب موقع Gadgets الهندى، فإن جوجل تمكنت من حذف العديد من التطبيقات المزيفة التى تحمل اسم ES File Explorer ، وكانت جوجل قد استطاعت إزالة التطبيق الاصلى منES File Explorer فى إبريل الماضى، بعد أن اتهم بالاحتيال على المستخدمين عن طريق الضغط على الإعلانات تلقائياَ.
وتمكنت بعض الشركات المزيفة من إصدار نسخ من التطبيق لإرسال الإعلانات للمستخدمين، حتى يتمكنوا من جنى الأموال، بالإضافة إلى محاولة الحصول على أذونات المستخدمين للتوسع أكثر داخل التطبيق.
وتحتاج تطبيقات متصفح الملفات إلى الحصول على أذونات المستخدمين من أجل العمل بكفاءة، ولذلك ينصح بعدم تثبيت أى تطبيق قبل التأكد منه ومن هوية شركته لما قد يسببه من ضرر على الهاتف وعلى خصوصية المستخدمين.
ويمكن المستخدمين البحث عنه فى البرامج الثابتة الموجودة فى قسم "تنزيل البرامج الثابتة" فى متجر جوجل، وإلغاء تثبيته إن تم العثور عليه ومن ثم اختيار تطبيقات متصفح الملفات الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جوجل تزيل نسخ مزيفة من ES File Explorer لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.