تكنولوجيا: كوالكوم تعلن رسمياً عن رقاقة معالج Snapdragon 215 بآداء أسرع ودقة تصنيع 28 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم رسمياً اليوم عن رقاقة معالج Snapdragon 215 التي تأتي بآداء أسرع، وتدعم كاميرة مزدوجة، كما تأتي بدقة تصنيع 28 نانومتر.

تقدم كوالكوم اليوم رقاقة معالج Snapdragon 215 التي تستهدف الهواتف الذكية ذات التكلفة المنخفضة، والتي تعد ترقية جديدة للإصدار السابق Snapdragon 212.

وترتكز رقاقة Snapdragon 215 على المعمارية المميزة بدقة تصنيع 28 نانومتر، كما تضم أربعة من أنوية Cortex-A53 بسرعة 1.3GHz، حيث تؤكد ARM على آداء أسرع بنسبة 50% لهذه الأنوية مقارنة بأنوية A7 المميزة للإصدار السابق، كما تم ترقية هذا الإصدار إلى 64-bit مما يدعم الهواتف الذكية منخفضة التكلفة في التحديث إلى الإصدارات المتقدمة من منصة الأندوريد.

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كما تضم وحدة المعالجة Snapdragon 215 كرت الشاشة Adreno 308 الذي يقدم آداء أفضل بنسبة 28%، كما تدعم الرقاقة ISP مزدوجة، ويمكن للرقاقة أن تدعم مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، لذا يمكن للرقاقة أن تدعم كاميرة tele أو كاميرة مميزة بمستشعر يدعم عمق التصوير.

أيضاً يمكن للرقاقة أن تدعم شاشة بدقة 720 بيكسل، مع أبعاد 19:9، كما تدعم تقنية Wi-Fi 5 -802.11ac، والبلوتوث 4.2، مع دعم تقنية الدفع Android Pay، وتضم الرقاقة مودم X5 LTE، مع ذاكرة LPDDR3 رام، وسعة eMMC 4.5 مدمجة، وUHS-I microSD.

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