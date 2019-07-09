شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعيدا عن أجهزة أبل.. 9 منتجات بسيطة صممها "جونى إيف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصاب خبر مغادرة "جونى إيف" لشركة أبل الكثير من الخبراء بالصدمة، وأخذ الجميع يفكر فى مستقبل الشركة والنتائج المترتبة على مغادرته، إذ كان له دور ومحورى فى الشركة، وساهم فى تصميم الكثير والكثير ممن المنتجات والأجهزة، لذا نرصد فيما يلى أبرز تصميمات "إيف" خارج شركة أبل، كما عرضها موقع "بيزنس إنسايدر".





قلم TX2 المصمم للعبة fidgeters.





هاتف أرضى، وتم تصميمه على يد "إيف" فى فترة الثمانينيات وكان يسمى "Orator".





في سنواته السابقة، عمل إيف في شركة استشارية للتصميم مقرها لندن تسمى تانجيرين، وقام بتصميم أحواض الحمام.





مرحاض.

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صمم "إيف" شجرة عيد الميلاد لفندق Claridges في لندن، والذي يتميز عادة بأشجار عيد الميلاد التي صممها المصممون المشهورون كل عام.





ساعد Ive في تصميم العديد من المنتجات لمزاد خيري، بما في ذلك هذا الخاتم الذي تبلغ تكلفته 250 ألف دولار والمصنوع بالكامل من قطعة واحدة من الماس.





كاميرا "لايكا" بيعت فى مزاد خيرى بقيمة 1.8 مليون دولار.





مكتب مميز بيع فى مزاد خيرى بقيمة 1.685 مليون دولار.

وأخيرا تصميم للنافذة الحرارية لمكوك الفضاء الأمريكى، وبيعت أيضا فى مزاد خيرى بقيمة 845 ألف دولار.