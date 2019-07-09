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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: نقوم بجهود هائلة لطرح تاكسى بدون سائق بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، أن شركته لديها الكثير من العمل الشاق لإنجاز مهمتها فى إطلاق شبكة سيارات الأجرة الآلية بدون سائق عام 2020.
ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" فقال "ماسك" بتغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر: "نحتاج إلى المزيد من الجهد وتحسين بعض البرامج التى عملت بها تسلا الفترة الأخيرة، للحصول على التكنولوجيا المتكاملة والسلامة فى سيارات الأجرة الآلية فى عام 2020".
وأضاف ماسك: "التقاطعات مع إشارات المرور المعقدة ومواقف السيارات فى مراكز التسوق من أكبر التحديات، التى تحاول تسلا حاليا التغلب عليها فى تطوير سيارات الأجرة ذاتية القيادة".
ووضع "ماسك" خططا لطرح أكثر من مليون سيارة أجرة بدون سائق على الطرق بحلول عام 2020.
جدير بالذكر أن ميزة Autopilot للقايدة الذاتية الخاصة بالشركة أثارت الجدل خلال الأعوام القليلة الماضية، بعد أن تسببت فى قتل 4 أشخاص على الأقل، مما أثار تساؤلات حول ما مدى أمان هذه التكنولوجيا.
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