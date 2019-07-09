شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس: اخترنا قيادات ومديرين ذكورا فى بداية تأسيس مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى "فريد زكريا" من شبكة CNN مقابلة مع "بيل جيتس" مؤسس "مايكروسوفت" حول "كيفية القيادة" والتى كشف فيها "زكريا" طريقة إدارة الشركة الأمريكية.

نقل موقع "بيزنس انسايدر" جانب من حوار"جيتس" الذى يرد فيه عن اتهامات شركة "مايكروسوفت" بالعدوانية، حيث قال "جيتس"، داخل مايكروسوفت فى البداية كان لدينا إلى حد ما مجموعة منتقاة من القيادات أغلبهم من الذكور، وكنا فى الإدارة متشددين لفكرة القيادة الذكورية، والسبب هو اعتمادنا على بعضنا البعض للعمل لساعات طويلة لتقديم أفضل عمل ممكن، ولكن فى الوقت الحالى الأمر اختلف".

وهو ما أكدته "ميلندا جيتس" فى وقت سابق، حيث وصفت "مايكروسوفت" بأنها كانت قاسية فى معاملتها فى البداية عام 1987 .

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حاول "زكريا" خلال حواره مع "بيل جيتس" الحصول على رد حول ما أطلقته بعض النساء التى تعمل فى مايكروسوفت لما تعرضن له داخل الشركة، حيث هناك سلسلة رسائل داخلية على البريد الالكترونى لموظفى الشركة حول قصص عشرات النساء التى يؤكدن تعرضهن للتحرش الجنسى والعدوانية فى التعامل ولكن هذا الجانب لم يعلق عليه "جيتس".

وتحدث "جيتس" أيضا عن مشروع مؤسسته لتمويل تصاميم المراحيض الصحية المستدامة التى لا تتطلب أنظمة الصرف الصحى التقليدية، وقال: "تصميم المرحاض باهظ التكاليف ولكن ستكون مؤسسة "بيل" مشاركة معه.

ويذكر أن "بيل جيتس" يلعب حاليا دورا إداريا داخل مايكروسوفت، فهو عضو فى مجلس الإدارة ومستشار تقني.