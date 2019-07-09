كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Google” يضيف زر التشغيل إلى “Chrome”

متابعة-سنيار: تستعد Google لإضافة ميزة جديدة إلى Chrome في شكل زر تشغيل / إيقاف مؤقت للأغراض العامة موجود على شريط أدوات متصفح الويب.

وتهدف Google من خلال هذه الخطوة إلى جعل التحكم في تشغيل الفيديو والصوت مهمة أسهل بكثير بغض النظر عن علامة التبويب التي يتم تشغيلها من خلال إدخال زر متاح دائما.

ووفقا لتقارير ZDNet، فإن إصدار Chrome Canary قد أدخل زر التشغيل / الإيقاف المؤقت الجديد هذا على الواجهة الموضوعة على يمين شريط URL، وتسمى هذه الميزة بميزة التحكم بالوسائط Global Media Controls. (GMC).

من خلال تقديم هذا الزر، تحل Google مشكلة الحاجة إلى تحديد علامة التبويب التي تشغل الوسائط عندما تريد إيقاف تشغيلها بسرعة والعكس صحيح.

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ويعد هذا مفيدا بشكل خاص نظرا لأن Google غيرت ميزة “كتم علامة تبويب” من الضغط على أيقونة مكبر الصوت إلى الاضطرار إلى النقر بزر الماوس الأيمن على علامة التبويب للوصول إلى هذا الخيار.

في الوقت الحالي، يبقى GMC ميزة تجريبية، ولكن من المتوقع أن يتم الانتقال إلى إصدارات سطح المكتب من Chrome على Windows و Mac و Linux، ومن المحتمل جدا أن يحصل Chrome OS على الزر أيضا.

إذا كنت تستخدم تصميمات Chrome Canary للمتصفح، فيمكنك الوصول إلى GMC من خلال تمكين علامة chrome: // flags / # global-media-controls.