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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ تطبيق الإنستغرام اليوم في دفع ميزة جديدة لمكافحة التنمر والتعليقات المسيئة في التطبيق، حيث تعمل الميزة الجديدة بتقنية الذكاء الإصطناعي على إدراك هذه الفئة من التعليقات وحذفها.
يتعرض الكثير من مستخدمي شبكة الإنستغرام الإجتماعية لبعض حالات التنمر عبر التعليقات المسيئة التي تنتشر غالباً بين فئة المراهقين، لهذا تأتي ميزة جديدة في تطبيق الإنستغرام اليوم والتي يدعمها تقنية الذكاء الإصطناعي لتحديد التعليقات المسيئة أو التي تحتوي على محتوى مزعج ومن ثم حذفها.
وتعمل هذه الميزة عند نشر تعليق مزعج على صور أو محتوى فيديو في التطبيق حيث يعمل التطبيق بشكل تلقائي على إدراك التعليق المزعج قبل نشره وإعطاء المستخدم الإختيار بنشر التعليق أو حذفه، مما يوفر للمستخدم ميزة التحكم الكامل في فئة التعليقات التي تظهر في حسابه، حيث تأتي هذه الميزة بعنوان shadowbanning، كما تعمل على حظر التعليقات المزعجة دون إخطار جهة التعليق.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الإنستغرام يبدأ في دفع ميزة للتعرف التلقائي على التعليقات المسيئة وحذفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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