شركة Mozilla تستعد لإطلاق خدمتها الإخبارية المدفوعة

فاطمة أيت طالب - دبي - Mozilla هي شركة قد يكون معظمكم على دراية بها لكونها تقف وراء تطوير المتصفح Firefox الشهير، ولكن في الأونة الأخيرة، يبدو أن الشركة قررت توسيع قائمة منتجاتها، وفي وقت سابق من هذا العام، قامت الشركة بإطلاق خدمة للأخبار يمكن للمستخدمين من خلالها الحصول على الأخبار، تمامًا كما فعلت الشركات الأخرى مثل Opera.

وبالنسبة لأولئك المهتمين بإلقاء نظرة على خدمة الأخبار المدفوعة من شركة Mozilla، فقد صدر مؤخرًا تقرير جديد يقول بأن الشركة تستعد لإطلاق هذه الخدمة في المستقبل القريب وقد يتم تسعيرها بنحو 5 دولارات أمريكية في الشهر. ستوفر هذه الخدمة للمستخدمين أحدث الأخبار من دون إعلانات، وهو ما تُطلق عليه شركة Mozilla سابقًا إسم ” إنترنت الفايرفوكس الخالي من الإعلانات “.

لم يتم إطلاق الخدمة بعد، ولكن التقارير تدعي أن شركة Mozilla تستعد لإطلاق النسخة التجريبية لأنها ترسل الدعوات عبر البريد الإلكتروني إلى المستخدمين، وتسألهم عما إذا كانوا مهتمين بالمشاركة. تدعي شركة Mozilla أنه سيتم مشاركة قيمة الإشتراك البالغة 5 دولارات أمريكية مع المنشورات التي يقرأها المستخدمون حيث تقول الشركة : ” نحن نشارك مدفوعاتك مباشرة مع المواقع التي تقرأها. إنهم يكسبون المزيد من المال مما يعني أنه يمكنهم أن يجلبوا لك محتوى رائع دون الحاجة إلى صرف إنتباهك من قبل الإعلانات “.

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من غير الواضح ما مدى الشعبية التي ستحظى بها الخدمة الإخبارية المدفوعة التابعة لشركة Mozilla، وخاصة أن السوق غمرته الكثير من الخدمات المماثلة الأخرى، لذلك يتعين علينا الإنتظار لنرى ما ستؤول إليه الأمور مستقبلاً.