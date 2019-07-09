شركة مصنعة للملحقات تكشف عن تصميم جهاز Nintendo Switch Mini

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن شركة Nintendo نفت أن تكون هناك خطط لإطلاق نسخة جديدة من جهاز Nintendo Switch هذا العام، فيبدو أن هذه الشائعات ترفض أن تتلاشى. في الواقع، في الشهر الماضي فقط، قامت إحدى الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الملحقات بنشر صور لملحقات هذا الإصدار الجديد من جهاز Nintendo Switch والذي يُطلق عليه حاليًا إسم Nintendo Switch Mini.

يبدو أن التسريبات لن تتوقف عن الظهور لأنه وفقا لتغريدة من المسرب الشهير Roland Quandt، فقد تم تسريب صورة جديدة من قبل شركة أخرى متخصصة في صناعة الأغطية الواقية قامت بإنشاء أغطية واقية لهذا الجهاز. وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالشائعات، فهناك في الأساس شائعات تم تداولها في الفترة الماضية أشارت إلى أن شركة Nintendo تعتزم إطلاق إصدارين جديدين من جهاز Nintendo Switch هذا العام.

أوضحت تلك الشائعات أن واحد من هذين الإصدارين سيكون أقوى من Nintendo Switch الحالي، بينما سيكون الإصدار الأخر عبارة عن جهاز ألعاب محمول سيأتي على الأرجح للحلول مكان جهاز Nintendo 3DS، وهذا الإصدار الأخير هو الذي يظهر في الصورة أدناه.

من الصعب معرفة مدى إختلاف جهاز Nintendo Switch Mini عن جهاز Nintendo Switch الحالي من حيث التصميم، على الأقل بناءً على الرسم التخطيطي أعلاه، ولكن نأمل أن تكون لدينا المزيد من التفاصيل في خريف هذا العام، فهذه هي الفترة التي تردد بأن شركة Nintendo ستقوم فيها بالكشف عن هذه الأجهزة.