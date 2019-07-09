رسالة فيسبوك للمبدعين: لنجني المزيد من المال

تحاول فيسبوك جذب نجوب يوتيوب ومنشئي الفيديو إلى منصتها من خلال طرق جديدة لكسب المال عبر الإعلانات والمدفوعات المباشرة من مستخدمي فيسبوك.

وبالرغم من أن يوتيوب تُعد أفضل مكان لنشر الفيديوهات بالنسبة للعديد من نجوم الفيديو، لكن فيسبوك تحاول تغيير ذلك.

وتستمد فيسبوك الإلهام من المنصات الأخرى، إذ تتشابه العروض الجديدة مع العروض المقدمة على يوتيوب ومنصات مثل باتريون (Patreon).

ويتبع هذا النهج إستراتيجية أثبتت جدواها بالنسبة لفيسبوك، والتي تتمثل في استنساخ الميزات المُقدمة من قبل شبكات التواصل الاجتماعي الأصغر.

واستثمرت فيسبوك في السنوات الثلاث الماضية بشكل كبير في الفيديو كجزء أساسي من خدمتها، وذلك بهدف منافسة يوتيوب والحصول على جزء من الأموال المنفقة على الإعلانات التلفزيونية.

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وابتعدت فيسبوك في إعلانات اليوم عن تقديم أي أرقام حول عدد الأشخاص الذين يكسبون المال على منصتها من خلال أدوات كسب المال في المرحلة المبكرة، مثل الإعلانات؛ والاشتراكات.

ووفقًا للشركة، فإن هناك عشرات الآلاف من الصفحات التي تستخدم فواصل إعلانية في مقاطع الفيديو لكسب المال.

وزاد عدد الصفحات التي تكسب 10 آلاف دولار سنويًا مع فواصل إعلانية منذ أن بدأت فيسبوك في اختبار هذه الفواصل قبل عام، لكن الشركة لم تقدم تفاصيل محددة.

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وأوضحت فيسبوك أنه سيتم تحويل جزء من الأموال إليها من أي مشتركين قاموا بالتسجيل بعد هذا العام.

وأضافت أن الصفحات التي اختبرت الاشتراكات لا تحتاج إلى مشاركة أي إيرادات، باستثناء نسبة 30 في المئة التي تأخذها آبل وجوجل من جميع اشتراكات الوسائط التي تحدث كمشتريات داخل التطبيق.

أما بالنسبة للمشتركين الذين سجلوا اعتبارًا من الأول من شهر يناير، فإن فيسبوك تحصل على نسبة 30 في المئة من إيرادات مشتركي أجهزة سطح المكتب.

بينما تحصل على نسبة 15 في المئة من العائدات التي يدفعها مشتركو الأجهزة المحمولة، على تبدأ بذلك في السنة الثانية للاشتراك.

وقالت العملاقة الاجتماعية: إن ميزة عرض الإعلانات ستقدم طرقًا لمنشئي المحتوى لتحديد موعد ظهور الإعلانات التجارية ضمن فيديوهاتهم، بحيث تكون أقل إزعاجًا بالنسبة للمشاهد.

كما أعلنت فيسبوك عن تحسين (Brand Collabs Manager)، وهي واجهة تساعد المبدعين على التواصل مع الجهات الراعية والعلامات التجارية، عبر إضافة المزيد من التحليلات.

وعدلت الشركة المبلغ الذي يكسبه المبدعون من معجبيهم من خلال المزيد من المدفوعات المباشرة، حيث يتيح برنامج “اشتراكات المعجبين” للمشاهدين دفع رسوم للمبدعين كل شهر مقابل المحتوى الحصري والمكافآت الأخرى، على غرار طريقة باتريون (Patreon).

وتختبر عملاقة التواصل الاجتماعي توسيع نطاق ميزة نجوم فيسبوك (Facebook Stars) للدفع للمبدعين، حيث تتيح النجوم للمستخدمين شراء حزم من النجوم الافتراضية التي يمكن منحها للمنشئين.