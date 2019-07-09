شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس هواوى: نظام "هونج منج" المنافس لجوجل سيكون أسرع 60% من أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف "رن تشانج" مؤسس شركة هواوى أن النظام التشغيل البديل لأندرويد، الذى تطوره شركته سيكون أسرع من نظام جوجل، لكنه اعترف أن الشركة الصينية مازالت تحاول إنشاء متجر تطبيقات خاص بها.

ووفقا الموقع "ديلى ميل" البريطانى، أوضح تشانج أن نظام التشغيل الجديد، الذى سيطلق عليه اسم HongmengOS سيكون أسرع 60% من نظام أندرويد

وفقًا للتقارير، سيتم إطلاق Homgmeng OS تجاريًا باسم "Ark OS" ومن المتوقع أن يتم الكشف عنه فى مؤتمر الشركة للمطورين فى أغسطس.

وتأتى هذه الخطوة من شركة هواوى، بعد أن صدر أمر من الرئيس ترامب فى بداية يونيو لمنع شركات التكنولوجيا الأمريكية من التعامل مع الخصوم الأجانب، وسرعان ما أعلنت جوجل بعد ذلك أنها ستتوقف عن دعم أندرويد على أجهزة هواوى، مما يعنى أن طرز Huawei الجديدة والتى لم تصدر بعد لن تدعمها.

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ويُعد نظام التشغيل Android جزءًا أساسيًا من هواتف Huawei ولكن نتيجة الحظر ، لن تتمكن أجهزة Huawei من الوصول إلى تطبيقات مثل خرائط جوجل ويوتيوب.

جدير بالذكر قال ترامب فى أواخر يونيو إنه سيخفف القيود التى تمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، لكنه الأمر مازال غير واضح حتى الآن.