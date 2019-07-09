شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعلن عن خطط جديدة لمساعدة منشئ المحتوى على الربح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن ينعقد مؤتمر VidCon الشهير والخاص بصنّاع المحتوى المرئى فى كاليفورنيا فى الفترة من 10 لـ 13 يوليو الجارى، وعلى ما يبدو أن فيس بوك لديه بعض الخطط التى يسعى لمشاركتها مع مجتمع منشئى المحتوى، حيث أعلنت الشركة أنها تقدم طرقًا إضافية لكسب المال على موقعها، وعلى رأسها منح منشئى المحتوى القدرة على اختيار وضع أفضل للإعلانات فى مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيقول فيس بوك إنه من أجل دعم مقاطع الفيديو التى قد لا تحتوى على "فاصل طبيعى للإعلانات"، سيكون لدى منشئ المحتوى الآن خيار تضمين أشكال الإعلانات غير المنقطعة، مثل الإعلانات التجريبية أو الإعلانات المبنية على الصور، وقد يكون هذا مفيدًا لمقاطع الفيديو المختصرة، على سبيل المثال.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمتع منشئ المحتوى على فيس بوك الآن بالقدرة على توفير إمكانية الوصول إلى المجموعات الداعمة فقط مقابل رسوم شهرية، وفى المقابل، يمكن للمعجبين التفاعل مع منشئ المحتوى فى مساحة أكثر خصوصية، حيث يقول فيس بوك إنه يأمل أن يتمكن الناس من "تكوين مجتمعات أعمق وروابط أقوى" مع بعضهم البعض.

هذه المجموعات المدفوعة، والتى بدأ فيس بوك اختبارها فى يونيو، ستكمل ما تفعله بالفعل بـ "اشتراكات المعجبين"، ويمكن لمنشئى المحتوى استخدام هذه الميزة لتقديم مكافآت خاصة للأشخاص الذين يرغبون فى دفع بضعة دولارات شهريًا لمحتواهم، بما فى ذلك رموز خصم البضائع والتدفقات الحصرية على Facebook Live.

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كما يختبر فيس بوك أيضا طرقًا أكثر للسماح لمنشئ المحتوى بجنى الأموال مباشرةً من معجبيهم المتشددين، حيث تم تصميم Facebook Stars فى الأصل لمجتمع الألعاب على Live، لكن الشركة ستسمح الآن لمجموعة صغيرة من منشئى مقاطع الفيديو خارج ذلك بتلقى دعم لمرة واحدة من الأشخاص.

أخيرًا، يوفر فيس بوك أدوات لمنشئ المحتوى جديدة لتتبع مشاركة الجمهور وإدارتها بشكل أفضل، يمكن أن يبدأون بمشاركة معلومات متابعيهم الديموغرافية مع العلامات التجارية لتحسين استهداف الإعلانات وضمان وصول شراكاتهم إلى جمهورهم الصحيح، كل ذلك من خلال ميزة Brands Collab Manager التى تم الكشف عنها فى VidCon العام الماضي.

ومع التحديثات التى تم إنشاؤها على Creator Studio، والتى تتيح للمُنشئين مراقبة مشاركاتهم وتعديلها واستثمارها نقدًا، يمكنهم الآن الحصول على عرض واحد للمكان الذى تأتى منه أموالهم، سواء كان ذلك من فيس بوك أو بفضل تكامل جديد أو انستجرام أو IGTV.