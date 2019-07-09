شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يمتلك حلقات صغيرة ومعروف بكوكب الغاز.. أبرز الحقائق عن المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كوكب المشترى هو الكوكب الخامس فى ترتيب المجموعة الشمسية، وهو أكبر مرتين ونصف من كل الكواكب الأخرى فى المجموعة الشمسية ، بالإضافة إلى تكون معظمه من الغازات لذا أطلق عليه "عملاق الغاز".

الغلاف الجوى:

يتكون الغلاف الجوى الخاص بالمشترى فى الأساس من الهيدروجين، حيث يقع أسفله طبقات الهيدروجين المضغوط ومن ثم الهيدروجين المعدنى السائل والجليد والصخور والمعادن.

أسماء كوكب المشترى:

يعتبر كوكب المشترى هو رابع الأجسام الفضائية إشراقاً حيث يمكن رؤيته بالعين المجردة، لذا كان البابليون هم أول من شاهدوه، وأطلقوا عليه الإله مردوخ وهو راعى مدينة بابل، أما اليونانيون أطلقوا عليه اسم زيوس وهو إله الرعد.

لديه أقصر يوم:

يتميز كوكب المشترى بأن لديه أقصر يوم من بين الكواكب الأخرى، حيث يدور فى محوره مرة كل 9 ساعات و 55 دقيقة، مما يجعل شكله يبدو مسطحاً قليلاُ بسبب الدوران السريع.

سحب فريدة من نوعها:

لدى كوكب المشترى بعض السحب التى تصنف بأنها فريدة من نوعها، حيث ينقسم الغلاف الجوى إلى أحزمة ومناطق سحابية، والمصنوعة من بلورات الأمونيا والكبريت.

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بقعة حمراء:

فسر العلماء البقعة الحمراء التى تظهر دائماً فى كوكب المشترى بأنها عاصفة موجودة منذ حوالى 350 عام، وتستطيع ابتلاع 3 كواكب مثل الأرض بسبب حجمها الشاسع، وكان قد تم رصد تلك البقعة أثناء بداية استخدام التلسكوبات، وحتى الآن مازالت هناك افتراضات تفيد بأنه من الممكن أن تكون هى نفس البقعة أو أنه حل على كوكب المشترى العديد من العواصف الأخرى التى شكلت البقعة الحمراء.

لديه أكبر قمر:

يملك المشترى العديد من الأقمار، حيث يعد Ganymede هو أكبر قمر فى المجموعة الشمسية، بطول يبلغ 5،268 كم.

الحلقات التى تدور حوله:

لدى كوكب المشترى نظام حلقى رقيق، حيث تتكون حلقاته من جزيئات الغبار التى تخرج من المشترى بسبب تأثير المذنبات والكويكبات، وترتفع الحلقات لـ92000 كيلومترو، وتمتد إلى أكثر من 225,000 كيلومتر من الكوكب، فيما يتراوح سمكها بين 2000 و 12500 كيلومتر.