شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب تسريب البيانات.. سلسلة فنادق عالمية تواجه غرامة قدرها 123 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن سلسلة فنادق عالمية شهيرة قد تواجه قريبًا عقوبة شديدة بسبب خرق البيانات الضخم الذى وقع في نوفمبر 2018.

وبحسب موقع engadget الأمريكى فيخطط مكتب مفوض المعلومات بالمملكة المتحدة تغريم سلسلة الفنادق بمبلغ 99،200،396 جنيه إسترليني (حوالي 123.7 مليون دولار) لقيامها بانتهاك اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي من خلال الحادث، حيث إن سلسلة الفنادق لم تطبق العناية الواجبة الكافية.

وقد تم اختراق أنظمة سلسلة الفنادق في عام 2014، لكنها لم تكشف عن الاختراق حتى عام 2018، وتشير التقديرات الآن إلى تعرض حوالي 339 مليون ضيف، 30 مليونا منهم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية و7 ملايين منهم في المملكة المتحدة، وقد تأثر أكثر من 5 ملايين رقم جواز سفر غير مشفر.