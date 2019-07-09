تكنولوجيا: أبل تخفض سعر MacBook Air وتتوقف عن بيع MacBook Pro بدون Touch Bar

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد تحديث أجهزة MacBook Pro المزودة بأشرطة اللمس خلال الشهر الماضي، قامت الشركة بفعل الشيء نفسه اليوم مع أثنين من أجهزة ماك بوك. فقد قامت الشركة بخفض سعر MacBook Air ليبدأ من 1099 دولار، وفي الوقت نفسه قامت بإيقاف بيع أجهزة MacBook Pro التي لا تتضمن أشرطة اللمس.
وقامت الشركة بتحديث طرازات MacBook Pro ذات الـ 13 بوصة لتمنحها شريط اللمس Touch Bar ومستشعر البصمة Touch ID، مع الجيل الثامن من معالج Intel سواء Core i5 أو Core i7 هذا وبالإضافة إلى ميزة True Tone مع الشاشة.
وبالنسبة لـ MacBook Air، فعلاوةً على أنه تم خفض سعره إلى 1099 دولار، تم أيضًا إضافة ميزة True Tone إلى شاشته الـ Retina، كما يوفر الطراز منخفض التكلفة من الجهاز الجيل الثامن من معالج Intel Core ثنائي النواة مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت.
في حين سيبدأ سعر Pro من 1299 دولار مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت ومنفذين Thunderbolt 3، أو 1499 دولار مع ذاكرة 256 جيجابايت
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