تكنولوجيا: Canon تعلن رسمياً عن كاميرة G7 X III بسعر 749 دولار

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Canon رسمياً عن كاميرة G7 X III، التي تأتي بمجموعة من المواصفات تدعم ميزة بث الفيديو المباشر على اليوتيوب، وأيضاً ميزة تسجيل محتوى الفيديو portrait، والتي تتوفر بسعر 749 دولار.
يحاكي التصميم الخارجي لكاميرة كانون الجديدة G7 X III إصدار الشركة السابق، كما يأتي الإصدار الجديد أيضاً ببعد بؤري 24-100مم، مع فتحة عدسات f/1.8-2.8، ومستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل، بحجم 1 إنش إلا أن الإصدار الجديد يضيف مميزات تدعم بث محتوى الفيديو على اليوتيوب وتسجيل فيديو portrait.
وتدعم كاميرة كانون G7 X III ميزة تسجيل الفيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، كما تدعم كاميرة G7 X III ميزة بث الفيديو المباشر على اليوتيوب عبر Wi-Fi، وتأتي بميزة لتسجيل الفيديو portrait، أيضاً يدعم الكاميرة ميكروفون خارجي لإدخال الصوتيات ومنفذ USB C للشحن.
أيضاً تأتي كاميرة G5 X Mark II من كانون كإختيار أعلى تكلفة مع تصميم يحاكي كاميرة G7 X III، كما يدعم هذا الإصدار عدسات OLED إلكترونية، ويأتي هذا الإصدار بعدسات مميزة ببعد بؤري 24-120مم، مع فتحة عدسات f/1.8-2.8، أيضاً تضم مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل بحجم 1 إنش.
ومن المقرر أن تتوفر كاميرة G7 X III بسعر 749 دولار مع إختيار باللون الفضي أو الأسود، بينما تأتي كاميرة G5 X Mark II بسعر 899 دولار حيث تتوفر باللون الأسود فقط، على أن يتوفر كلا الإصدارين في منافذ البيع الشهر المقبل.
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