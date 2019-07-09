تكنولوجيا: تحديث MacBook Air وMacBook Pro استعداداً لموسم العودة إلى المدارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حدَّثت Apple اليوم MacBook Air بإضافة TrueTone إلى شاشة Retina التي يتميز بها الجهاز لتمنح المستخدمين تجربة مشاهدة طبيعية وواقعية أكث،

مع تخفيض السعر إلى 4699 درهم إماراتي، بالإضافة إلى تخفيضات خاصة لطلبة الجامعات بحيث يمكنهم الحصول على الجهاز بسعر4,417.35 درهم إماراتي.

كما تم تحديث الفئة الأساسية من MacBook Pro مقاس 13 إنش بسعر 5539 درهم إماراتي ليشمل أحدث المعالجات رباعية النوى من الجيل الثامن، ليصبح الجهاز أقوى مرتين مما كان عليه سابقاً. كما يشمل الجهاز الآن Touch Bar وTouch ID وشاشة Retina بتكنولوجيا True Tone وشريحة Apple T2 Security، ويتوفربسعر 5,206.95 درهم إماراتي لطلبة الجامعات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن جهازي MacBook Air وMacBook Pro يدخلان ضمن عرض العودة للمدارس الذي تقدمه Apple، والذي يشمل سماعات

رأس لاسلكية Beats Studio 3 عند شراء جهاز نوت بوك من Mac أوجهاز iMac مستوفٍ للشروط.

تحظى أجهزة نوت بوك من Mac بشعبية غير مسبوقة بين طلاب التعليم الجامعي، بفضل ما تتميز به من تصميمات أنيقة وسهلة الحمل، وشاشة Retina، وأداء متفوق، وبطارية تدوم طوال اليوم، ونظام تشغيل macOS، حيث تُظهر بيانات مجلة Student Monitor أن حوالي 60 بالمئة من طلبة الجامعات في الولايات المتحدة ممن يشترون جهاز نوت بوك يملكون جهاز Mac.

قال توم بوغر، المدير الأول لقسم تسويق منتجات Mac في Apple: ”تحظى أجهزة Mac بحب طلاب الجامعات، فهو جهاز نوت بوك الذي يعتمدون عليه طوال الوقت سواءً في المنزل أو في قاعات الدراسة، ويحتل المركزالأول من بين الأجهزة التي يستخدمها طلاب الجامعات. ومع عرض جهاز MacBook Air بسعر 4,417.35 درهم إماراتي للطلاب وجهاز MacBook Pro مقاس 13 إنش بأداء أسرع وTouch Bar وTouch IDبسعر 5,206.95 درهم إماراتي للطلاب، فقد آن الأوان للاستفادة من جهاز Mac في الجامعة.“

تحديثات في أشهر أجهزة نوت بوك التي تقدمها Apple للطلاب

يتميز MacBook Air بتصميم نحيف وخفيف ويأتي بثلاثة ألوان في غاية الجمال، بالإضافة إلى ما توفره ميزة Touch ID من أمان وسهولة في الاستخدام، ومعالج ثنائي النوى من الجيل الثامن، وصوت ستيريو غامر بنطاق واسع، وبطارية تدوم طوال اليوم. والآن تتميز شاشة Retina المذهلة

Advertisements

مقاس 13 إنش التي يتمتع بها الجهاز بتكنولوجيا True Tone التي تتكيف تلقائياً مع درجة حرارة الألوان في الشاشة لتقدم تجربة مشاهدة أكثر راحةً لعينيك.وقد تم تصميم MacBook Air لإنجاز المهام اليومية، بدءاً من استخدام الإيميل وتصفح الويب وصولاً إلى تعديل الصور، كل ذلك بسعر أقل، ليصبح جهاز نوت بوك الشامل للمستهلكين والطلاب على حد سواء.

يضم MacBook Pro مقاس 13 إنش معالجات قوية، وأقراص SSD فائقة السرعة، وبطارية تدوم طوال اليوم، وأفضل شاشة لجهاز نوت بوك Mac على الإطلاق، كل ذلك في تصميم محمول لا يتجاوز وزنه 1.4 كيلوغرام.واليوم، تتميز الفئة الأساسية من جهاز MacBook Pro مقاس 13 إنش بأحدث المعالجات رباعية النوى التي توفر أداء أسرع بما يصل إلى الضعف، وTouch Bar، وTouch ID وشاشة Retina مبهرة بتكنولوجيا True Tone، وشريحة Apple T2 Security، وسماعات ستيريو غامرة مع صوت ستيريو بنطاق واسع، كل هذا بنفس السعر الذي يبدأ من 5539 درهم إماراتي أو 5,206.95 درهم إماراتي لطلاب الجامعات. ومع كل هذه الميزات القوية، يصبح MacBook Pro الاختيار المثالي للطلاب المقبلين على مرحلة الدراسة الجامعية والذين يبحثون عن جهاز نوت بوك يصاحبهم بقوته في رحلتهم الجامعية وما بعدها.

عرض العودة للمدارس من Apple يبدأ اليوم

MacBook Air وMacBook Pro المحدّثان جزء من عرض العودة للمدارس الذي تقدمه Apple والذي يبدأ اليوم، ويتوفر لطلاب الجامعات، وأولياء أمورهم، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين، ومدرسي الدراسة المنزلية من خلال متجر Apple Education Store. ويشمل العرض سماعات Beats المستوفية للشروط عند شراء أي جهاز Mac أو iPad مستوفٍ للشروط، بالإضافة إلى خصومات تعليمية على أجهزة Mac وiPad وباقاتAppleCare المستوفية للشروط وعلى اكسسوارات وخدمات محددة.

macOS Catalina يتوفر هذا الخريف

هذا الخريف يمكن تحديث MacBook Air وMacBook Pro مجاناً إلى نظام تشغيل macOS Catalina، وهو الإصدار الأخير من نظام التشغيل المكتبي الأكثر تطوراً في العالم، والمليء بميزات جديدة رائعة، وتطبيقات جديدة، وتكنولوجيا جديدة قوية للمطورين. يأتي macOS Catalina مزوداً بتطبيقات الترفيه التي تشتهر بها Apple مثل Apple Music وApple Podcasts وApple TV، بالإضافة إلى ميزة Sidecar الجديدة كلياً التي تتيح للمستخدمين إمكانية توسيع سطح المكتب لجهاز Mac من خلال استخدام iPad كشاشة ثانية أو كجهاز إدخال عالي الدقة. كما أن ميزات الأمان الجديدة تحافظ على حماية المستخدمين بشكل أفضل.

اعلان

