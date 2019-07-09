MacBook Pro 13 2019 يحصل على Touch Bar ومعالج جديد، وMacBook Air يحصل على خصم

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد ترقية تشكيلة MacBook Pro الراقية قبل شهرين، تستعد شركة آبل لموسم ” العودة إلى المدارس ” من خلال ترقية النسخة المتدنية من MacBook Pro ومنح ترقية صغيرة لـ MacBook Air.

النسخة الأساسية من MacBook Pro ذو شاشة 13 إنش أصبحت تملك الآن شريط Touch Bar ومستشعر بصمات الأصابع Touch ID. المعالج الثنائي النوى القديم إختفى، وتم إستبداله بالجيل الثامن من المعالج Intel Core i5 الرباعي النوى. ويبدأ سعر هذا الطراز من 1300 دولار أمريكي مع ذاكرة SSD بسعة 128GB، ولكن هناك طراز أخر يضم المعالج Intel Core i7 يكلف 300 دولار إضافية مع العلم بأنه يمكنك إضافة المزيد من الذاكرة العشوائية علمًا أن هذا الطراز يأتي في الأساس مع 8GB من الذاكرة العشوائية مع إمكانية ترقيتها إلى 16GB مع دفع 200 دولار إضافية. ويمكنك أيضا الحصول على المزيد من الذاكرة التخزينية إذا كنت ترغب في ذلك.

خذ بعين الإعتبار أن MacBook Pro الجديد لا يزال يستخدم لوحة المفاتيح التي تستند على تصميم الفراشة المثير للجدل. أيضًا، لا يزال عدد منافذ USB Type-C محصورًا في إثنين.

وفي الوقت نفسه، يمكن للطلاب الحصول على خصم قدره 100 دولار أمريكي على MacBook Air، مما يعني أن سعر النسخة الأساسية سيبدأ من 1000 دولار أمريكي. حصل كل من هو و MacBook Pro أعلاه على ميزة True Tone في شاشات Retina Dipslay الخاصة بهما، وهي الميزة التي تقوم تلقائيًا بضبط لون الشاشة في الليل لتقليص الضوء الأزرق المنبعث منها والذي يتسبب في إضطرابات النوم.

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في أخبار أخرى ذات صلة بحواسيب آبل، تم إيقاف إنتاج وبيع MacBook ذو حجم 12 إنش. لم يتم ترقية هذا الحاسوب منذ عامين، لذلك تم إستبداله بـ MacBook Air المجدد. بالمناسبة، على الرغم من أسمائهما، فقد كان MacBook ذو شاشة 12 إنش أرق وأخف وزنًا من MacBook Air، ولكنه كان يضم معالجًا أقل إثارة للإعجاب.

أخيرًا، بدأت عروض شركة آبل لموسم ” العودة إلى المدارس ” اليوم. يمكنك الحصول على سماعات Beats Studio 3 Wireless مع العديد من طرازات Mac و MacBook، بما في ذلك الحواسيب المحمولة الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم. هناك ما هو أكثر من ذلك، فبإمكانك الحصول على خصم قدره 20% على +AppleCare، والمزيد. توجه إلى رابط المصدر أدناه للحصول على التفاصيل.