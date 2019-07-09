سامسونج تنشر فيديو تشويقي قصير للهاتف Samsung Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فرع شركة سامسونج في إندونيسيا بنشر فيديو تشويقي قصير في حسابه الرسمي على شبكة تويتر متعلق بالهاتف Galaxy Note 10 الذي من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عنه في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل. كان تاريخ الإعلان الرسمي معروفًا رسميًا منذ فترة، ولكن هذا الفيديو التشويقي الجديد يشير إلى كيفية قيام شركة سامسونج بتسويق هاتفها الرائد الجديد.

بإختصار، موضوع الفيديو هو أنه بدلاً من إستخدام أجهزة متعددة، يمكنك إستخدام جهاز واحد فقط، وهذا الجهاز في هذه الحالة هو Galaxy Note 10. هو قادر على أن يعمل كحاسوب شخصي بفضل ميزة Samsung DeX، ويمكن أن يحل محل الحاسوب المحمول خارج المكتب. بإختصار، لا يزال الفيديو يجد وقتًا لتوجيه ضربة إلى iPhone.

من المثير للإهتمام أن نرى شركة سامسونج تشوق للهاتف Galaxy Note 10 من وجهة نظر إدارية في إعلانها التشويقي الأول. أولى مقاطع الفيديو التشويقية للهاتف Galaxy Note 9 تم عرضها في بيئة مكتبية، ولكنها أوضحت أيضًا جودة الكاميرا وأداء الألعاب ومقاومة الماء وما إلى ذلك، فقد صورته كجهاز للمستخدمين الذين يعتمدون بشكل كلي على هواتفهم الذكية، وليس فقط جهاز موجه للموظفين والمستخدمين من رجال الأعمال.

هذا لا يزال يمثل الإعلان التشويقي الأول من بين العديد من الإعلانات التشويقية التي ستصل مستقبلاً. نحن نعلم بالفعل بأن الهاتف Galaxy Note 10 سيحصل على الأرجح على نفس الكاميرا التي حصل عليها Galaxy S10 5G، وسيضم معالج متقدم. ومن المحتمل أن تسلط شركة سامسونج الضوء على هذه الجوانب في الإعلانات التشويقية القادمة.