Nokia Daredevil سيصل للسوق تحت إسم Nokia 5.2، وسيضم مجموعة من الميزات المتقدمة

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، إستعرضنا لكم مجموعة من الصور المسربة الواقعية لهاتف غامض من شركة HMD Global Oy يقال بأنه يحمل الإسم الرمزي Nokia Daredevil. ووفقا لتقرير جديد صدر اليوم، فيبدو أن Nokia Daredevil هو الإسم الرمزي للهاتف Nokia 5.2.

ووفقا للتغريدات، فيبدو أن شركة HMD Global Oy تخطط لجلب العديد من الميزات الرئيسية إلى سلسلة هواتف Nokia 5 Series من هواتفها الذكية الرائدة. الميزات المذكورة هي عدسات Carl Zeiss، وشاشة PureDisplay، وتكنولوجيا الصوت Nokia OZO Audio، وكلها ميزات تتلاؤم بشكل مثالي.

نظرًا إلى أنه تم إستبدال سلسلة هواتف Nokia 4 Series بـ Nokia 5.1، فينبغي على سلسلة هواتف Nokia 5 Series رفع السلم. ونتيجة لذلك، فنحن نتوقع أن نرى الهاتف Nokia 5.2 مع شاشة بدقة +FullHD، وكاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 660، فضلا عن بطارية بسعة 3500mAh على الأقل.

HMD was planning to add Zeiss, PureDisplay and OZO Audio to Nokia 5.2. So far, everything fits. Therefore, last year's Nokia 5.1 was replaced by the new Nokia 4 - Nokia 5.2 moves to a more expensive segment.#nokia5 #nokiamobile #hmd #nokia #nokia4