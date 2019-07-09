علوم وتكنولوجيا

Nokia Daredevil سيصل للسوق تحت إسم Nokia 5.2، وسيضم مجموعة من الميزات المتقدمة

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فاطمة أيت طالب 0 تبليغ

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Nokia 5.1

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، إستعرضنا لكم مجموعة من الصور المسربة الواقعية لهاتف غامض من شركة HMD Global Oy يقال بأنه يحمل الإسم الرمزي Nokia Daredevil. ووفقا لتقرير جديد صدر اليوم، فيبدو أن Nokia Daredevil هو الإسم الرمزي للهاتف Nokia 5.2.

ووفقا للتغريدات، فيبدو أن شركة HMD Global Oy تخطط لجلب العديد من الميزات الرئيسية إلى سلسلة هواتف Nokia 5 Series من هواتفها الذكية الرائدة. الميزات المذكورة هي عدسات Carl Zeiss، وشاشة PureDisplay، وتكنولوجيا الصوت Nokia OZO Audio، وكلها ميزات تتلاؤم بشكل مثالي.

نظرًا إلى أنه تم إستبدال سلسلة هواتف Nokia 4 Series بـ Nokia 5.1، فينبغي على سلسلة هواتف Nokia 5 Series رفع السلم. ونتيجة لذلك، فنحن نتوقع أن نرى الهاتف Nokia 5.2 مع شاشة بدقة +FullHD، وكاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 660، فضلا عن بطارية بسعة 3500mAh على الأقل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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