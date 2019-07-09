شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القوة وأناقة التصميم والسعر الاستثنائي يجتمعون فى هاتف realme 3 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة realme Egypt أحدث هواتفها realme 3 Pro بمصر والذي يعتبر نقلة كبيرة في عالم الهواتف الذكية في الفئة السعرية المتوسطة.

ويأتي هاتف realme 3 Pro بمواصفات تميزه عن غيره من الهواتف الذكية الموجودة بنفس الشريحة والموجهة خصيصاً للشباب، منها المعالج Snapdragon 710 وبطارية ذات سعة كبيرة وكذلك الشكل الأنيق بسعر استثنائي منافس 3,990 جنيهاً ليكون اختيارهم الأول.





وبالحديث عن أبرز المواصفات التي تميز هاتف realme 3 Pro، فإن الهاتف يأتي ببطارية بسعة 4045 مللي أمبير وشاحن فلاش VOOC 3.0 الموجود بداخل العلبة. وتأتي تكنولوجيا VOOC 3.0 والتي تميز هاتف realme 3 Pro بقدرتها على الشحن أسرع مرتين مقارنة بالنسخ السابقة لتكنولوجيا الشحن المستخدمة في هواتف realme. حيث يمكن شحن البطارية حتى 50% في 30 دقيقة، ويمكنك الشحن حتى 100% في 80% دقيقة فقط. ويعمل هذا على زيادة فعالية الشاحن في تحويل الطاقة ويقلل من حرارة المحول والهاتف ليمكن الهاتف من الشحن بكفاءة أثناء التعامل مع المهام الشاقة.

أما بالنسبة لأداء الهاتف، فإن realme 3 Pro يأتي بواحد من أقوى المعالجات الموجودة في تلك الفئة السعرية، وهو معالج Snapdragon 710 من Qualcomm وبنية Kryo ثمانية النواة. يمكن لـ realme 3 Pro تحقيق سرعة تصل إلى 2.2ghz. مما يجعل الهاتف أسرع وأقوى في استخدام الألعاب الثقيلة مثل PUBG وFortnite.

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وتضمن وحدة معالجة الرسومات Adreno 616 الذي يأتي بها الهاتف إحساسًا بصريًا حقيقيًا وعرض صور ثلاثي الأبعاد أكثر كفاءة وتطوراً خاصة عند استخدام الألعاب، كما إنه متوافق مع أحدث واجهات برمجة التطبيقات الرسومية ولهذا يعتبر معالج الرسومياتAdreno 616 هو الأقوى في تلك الفئة.

ويأتي هاتف realme 3 Pro بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16+5 ميجابيكسل مع مستشعر Sony IMX519 وهو أحدث جيل من أجهزة استشعار الصور من سوني حيث يحتوي المستشعر على زيادة بنسبة 100% في معدل عرض الإطارات مقارنةً بالأجيال السابقة.

وصرح أندرو نبيل، مدير التسويق والعلاقات العامة لشركة realme Egypt بالمؤتمر الذي عقدته الشركة أن "علامة realme قد حصلت على تراخيص استخدام تقنية الجيل الخامس، وتعتزم الشركة طرح هاتف بتقنية 5G في الربع الأخير من عام 2019 لتصبح بهذا شركة realme من أوائل العلامات التجارية التي تطلق الهواتف الذكية بتقنية الـ 5G في الصين."

أما عن الهاتف الجديد، أضاف نبيل، "يعتبر هاتف realme 3 Pro الهاتف المتكامل في فئته السعرية أقل من 5,000 جنيهاً، حيث يجمع بين التصميم الفريد، والأداء المثالي للتطبيقات والألعاب، والواجهة الذكية المميزة، وأحدث التقنيات الموجودة داخل الكاميرا، مع بطارية عملاقة وشاحن سريع لتواكب احتياجات الشباب كما نتعهد دائماً."