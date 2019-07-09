شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تخطط لإطلاق 4 هواتف أيفون فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن شركة التحليلات السوقية JPMorgan أن شركة أبل ستحاول زيادة مبيعاتها من أجهزة أيفون فى عام 2020 من خلال إطلاق 4 هواتف مختلفة، حيث يتوقع أحد المحللين أن تطرح الشركة الأمريكية ثلاثة هواتف OLED جديدة مزودة بمودم 5G، واثنين منهم على الأقل سيحصلان أيضًا على كاميرا ToF.

وبحسب موقع GSM الهندى، لن تطرح أبل العام الجارى سوى ثلاثة أجهزة جديدة فقط مع إعداد الكاميرا غير المعتاد، إلا أن التحليل الذى أجرته شركة JPMorgan كشف أيضًا أن الشركة تسعى للتركيز على "قيمة الهاتف"، مما يعنى وجود هاتف بحجم iPhone 8، ولكن بدون مودم 5G وبتكلفة أقل.

ونظرًا لأن "تيم كوك" ليس على استعداد لإسقاط الفئة الممتازة، فإن أحجام الشاشة الرئيسية الثلاثة المتوقعة مع OLED ستكون بحجم 5.4 "و6.1" و6.7 “، وتهدف كل هذه الترقيات إلى استعادة نمو المبيعات، حيث سيتم شحن 195 مليون وحدة فى عام 2020، ارتفاعًا من 180 مليون وحدة فى عام 2019.