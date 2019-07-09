تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Xperia 20 القادم من Sony

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ حوالي أسبوع، ظهرت أدلة قوية تؤكد أن شركة Sony تعمل على خليفة للهاتف Xperia 1 ليتم الكشف عنه في معرض IFA 2019 المقرر عقده في أوائل شهر سبتمبر المقبل. ووفقا لبعض المعلومات الجديدة، فلن يتم الكشف عن الهاتف Xperia 2 لوحده، فالشركة اليابانية تعمل بدورها على خليفة للهاتف Xperia 10 الحالي.

تنص بطاقة المواصفات المسربة بوضوح على أن هذه المواصفات تخص النسخة اليابانية من الهاتف Xperia 20، ولكن هناك إحتمال أن نرى نفس المواصفات التقنية في النسخة العالمية من نفس الهاتف، فالإختلافات تقتصر عادة على الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية.

على أي حال، سنرى المعالج Snapdragon 710 يحل محل المعالج Snapdragon 630، بينما سيظل حجم الشاشة في حدود 6.0 إنش ودقتها في حدود +FullHD. وعلاوة على ذلك، فسوف يحصل الهاتف Xperia 20 كذلك على 4GB أو 6GB من الذاكرة العشوائية، وعلى 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية.

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ستتألف الكاميرا في الخلف من مستشعرين بدقة 12 ميغابكسل، ولكننا لا نزال غير متأكدين مما إذا كانت الكاميرا الثانية عبارة عن كاميرا مقربة أو كاميرا واسعة الزاوية. الهاتف Xperia 10 الحالي يضم فقط مستشعر بدقة 5 ميغابكسل يعمل على إستشعار معلومات العمق.