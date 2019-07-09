Xiaomi تعمل على كاميرا مقربة جديدة تستند على مبدأ المنظار من أجل هاتفها الرائد المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - شقت الكاميرات المقربة التي تستند على مبدأ المنظار طريقها إلى الهواتف الذكية في بداية هذا العام مع هواتف ذكية مثل Huawei P30 Pro و Oppo Reno 10x Zoom Edition، ولكن يبدو أن شركة Xiaomi تعتزم بدورها القيام بذلك. في الواقع، لقد تم رصد براءة إختراع جديدة من هذه الشركة الصينية تحصل على مصادقة مكتب الملكية الفكرية في الصين في اليوم 2 يوليو تتحدث عن كاميرا مقربة تستند بدورها على مبدأ المنظار.

تصف براءة الإختراع هذه كاميرا رئيسية مع عدسة مقربة واحدة على الأقل تستند على مبدأ المنظار. بفضل عملية إنكسار الضوء، ستتمكن العدسة المقربة من تقريب المشهد دون زيادة سمك الكاميرا الأساسية، وهذا ما يعني بدوره عدم زيادة سمك الجهاز ككل.

والنتيجة هي تقريب المشهد مع التثبيت البصري للصورة. تصل الكاميرا المقربة الحالية من Huawei و Oppo إلى البعد البؤري 125mm و 135mm، لذا يمكننا أن نتوقع أن تأتي الكاميرا المقربة لشركة Xiaomi مع بعد بؤري مماثل أو مقارب.

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ووفقا للتكهنات، فمن الممكن أن تقوم شركة Xiaomi بإستخدام هذه الكاميرا المقربة لأول مرة في الهاتف Xiaomi Mi Mix 4، وهو الهاتف الذي ذكرت لنا شركة Xiaomi في الأسبوع الماضي أنه سيضم مستشعر أفضل من المستشعر Samsung 64MP ISOCELL GW1 الذي أعلنت عنه شركة سامسونج في وقت سابق من هذا العام والذي يمتاز بدقة 64 ميغابكسل.