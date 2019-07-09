HTC تنجح في مضاعفة عائداتها في شهر يونيو الماضي

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة HTC اليوم عن نتائجها المالية لشهر يونيو، وهي تجلب بعض الأنباء السارة النادرة للشركة التايوانية المتخبطة. نعم، لا تزال الشركة تواصل الإنخفاض على أساس سنوي، ولكن في شهر يونيو المنصرم سجلت الشركة إيرادات بلغت 45 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى معدل في الأشهر السبعة الماضية.

نظرًا لأن يونيو يتصادف أن يمثل نهاية النصف الأول من العام 2019، فقد أعلنت شركة HTC أيضًا عن إيراداتها في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، والتي بلغت 1.84 مليار دولار أمريكي، مما يكشف لنا أنه تم توليد ربع تلك العائدات في الشهر الماضي وحده. الزيادة على أساس شهري كانت مثيرة للإعجاب بحيث شهدت نموًا بنسبة 94.07 في المئة من 24.16 مليون دولار أمريكي التي تم توليدها في شهر مايو الماضي.

يبلغ التراجع السنوي 34 في المئة فقط، وهو أدنى مستوى يتم تحقيقه منذ شهر يناير من العام 2018. آخر مرة شهدت فيها شركة HTC زيادة على أساس سنوي تعود إلى 24 شهرًا، وبالضبط في شهر يونيو من العام 2017 عندما تم إطلاق الهاتف HTC U11، وهو الهاتف الذي بدأ الآن بتلقي تحديث Android 9 Pie.

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ووفقا لتقارير تستند على معلومات من مصادر داخلية، فيبدو أن شركة HTC ستتمكن من النهوض في الشهر المقبل أو الشهرين المقبلين بعد وصول الهاتف +HTC Desire 19 إلى رفوف المتاجر في تايوان. وبالنسبة للسبب الآخر الذي يجعل شركة HTC متفائلة هو الأداء الجيد للهاتف HTC U19e المزود بالمعالج Snapdragon 710، والذي تم طرحه في السوق بسعر 480 دولار أمريكي.