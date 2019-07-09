هذا هو التصميم الجديد للوحة الأم الخاصة بالجيل المقبل من iPhone

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة آبل قررت التخلي عن تصميم اللوحة الأم التي تتخذ شكل الحرف L من أجل الجيل المقبل من iPhone، وذلك من خلال العودة إلى التصميم المستطيل التقليدي. وقد تم التأكد من ذلك بعدما تم تسريب صور واقعية تستعرض لنا اللوحة الأم الخاصة بالجيل المقبل من iPhone من عدة مصادر مختلفة.

كان لدى iPhone X و iPhone XS Series لوحات أم مكدسة على شكل الحرف L مما دفع شركة آبل أيضًا لإستخدام بطاريات على شكل الحرف L في كلا السلسلتين. مع الجيل المقبل من iPhone، ستنتقل شركة آبل إلى اللوحة الأم المستطيلة، والبطارية الكبيرة المستطيلة التي يتم وضعها بجانبها. ونتيجة لهذا التغيير في التصميم، فنحن نتوقع أن يكون لدى الجيل المقبل من iPhone بطارية أكبر من الجيل الحالي.

للآسف، لا يمكننا الحصول على أي معلومات من تصميم اللوحة الأم. لا تزال الأسئلة حول المنفذ المفضل للجيل المقبل من iPhone مطروحة على الطاولة. نحن نعلم بالفعل كيف سيبدو خلفي iPhone XS و iPhone XS Max، ولكن المعلومات المتعلقة بالعتاد محدودة إلى حد ما في الوقت الراهن.



