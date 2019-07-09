شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بمتصفح جوجل كروم لحساب معدل استخدامك لمواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور مهندس يدعى "أنطونى موريس" إضافة جديدة لمتصفح جوجل كروم، والتى تهدف إلى حساب عدد الساعات التى يقضيها المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعى، والتى أطلق عليها اسم "Social Media Death clock".

وبحسب موقع "the next web" الأمريكى، تذكر هذه الإضافة المستخدمين باقتراب موتهم، ومقدار الوقت والساعات الطويلة التى يقضونها فى استخدام هذه المواقع، مع تشجيع المستخدمين على قضاء وقت أقل على الإنترنت واستثماره فى الأعمال الحقيقية المفيدة كالعمل التطوعى أو مقابلة الأصدقاء وجهًا لوجه.



بعد تثبيت الإضافة الجديدة وتفعيلها على متصفحك، سيتم استبدال رموز وسائل التواصل الاجتماعى بجمجمة وعظمتين متقاطعتين وعد تنازلى لحساب المتبقى من أيامك، وهذا من شأنه مساعدة المستخدمين التفكير فى كيفية قضاء الوقت بشكل جيد.

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ويذكر أنه وفقًا لإحصائية قامت بها شركة Statista الألمانية فإن متوسط الاستخدام اليومى لوسائل التواصل الاجتماعى فى جميع أنحاء العالم ساعتين و22 دقيقة.