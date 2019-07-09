شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البحرية الأمريكية تطور "هليكوبتر" ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغرق الأمر بضع سنوات، حتى تصبح الطائرة الهليكوبتر بدون طيار Fire Scout التابعة للبحرية الأمريكية جاهزة أخيرًا للعمل، حيث أعلن الفرع العسكرى أن طائرة MQ-8C التى تم تطويرها من قبل شركة Northrop Grumman قد وصلت إلى "القدرة التشغيلية الأولية"، أو الحد الأدنى الذى تحتاجه لدخول الخدمة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإنه يمكن لهذه الطائرة أن تستمر فى العمل فى الهواء لمدة 12 ساعة تقريبا، وحمل ثلاثة أضعاف الحمولة المعتادة، كما أنها تملك رادارًا جديدًا به مجال رؤية أكبر ومزيد من الوسائط، بما فى ذلك الاستهداف من الجو إلى الجو، فيما ينبغى أن تساعد الترقيات فى التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام التى تضعها البحرية فى الاعتبار، بدءًا من إعادة التوجيه المباشر إلى دعم للوحدات الجوية والبرية والبحرية.

لكن بحسب التقرير، فليس من المتوقع أن ترى واحدة فى الخدمة الفعلية لفترة من الوقت، على الرغم من أنه أصبح من الواضح الآن بالنسبة لأسطول العمليات والتدريب وجود الطائرة، إلا أنها لن تنشر مع السفن المقاتلة الساحلية حتى السنة المالية 2021، ومع ذلك فهو يعكس اعتماد البحرية على الطائرات بدون طيار.