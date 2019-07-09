شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس أبل: أنصح المستخدمين بالتوقف عن استخدام فيس بوك حماية لخصوصياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح ستيف وزنياك مؤسس شركة أبل، المستخدمين باستكشاف طريقة للخروج من موقع فيس بوك والكف نهائيا عن استخدامه، بسبب مخاوف الخصوصية المستمرة.

وحذر وزنياك –الذى حذف حسابه الشخصى على فيس بوك العام الماضي- مؤخرًا بأن الناس غالباً ما يفترضون أن لديهم خصوصية على الإنترنت أكثر بكثير من الحقيقة، وقال فى حواره مع موقع TMZ الأمريكى، أنه قلق بشأن كل شيء عندما يتعلق الأمر بالتنصت ومشاركة البيانات.

وعند سؤاله عن ما إذا كان ينبغى أن نشعر بالقلق من أن أجهزتنا تستمع إلينا، أجاب قائلا "نعم أنا قلق بشأن كل شىء، لا أعتقد أنه يمكنك إيقافه، على الرغم من ذلك، من يدرى ما إذا كان هاتفى الذكى يستمع الآن؟ فقد ظهر المساعد Alexa بالفعل فى الأخبار كثيرًا، فانتشار الأجهزة المتصلة اليوم يعنى أن محادثاتك قد لا تكون خاصة كما تعتقد".

وأضاف: "لا توجد أى وسيلة لوقفها، إذ يعتقد الناس أن لديهم مستوى من الخصوصية لا يتمتعون به، لماذا لا يعطينى خيار؟ اسمحوا لى أن أدفع مبلغًا معينًا وستبقى بياناتى أكثر أمانًا وخصوصية من أى شخص آخر يقوم بتسليمها للمعلنين، وعلى الرغم من أنك قد لا تتمكن من إيقافها تمامًا، إلا أن هناك طرقًا يمكن للشخص العادى من خلالها تقييد بياناته الشخصية - بما فى ذلك التخلص من فيس بوك".

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عندما سئل عما إذا كان يجب على مستخدمى فى بوك وانستجرام حذف حساباتهم، أكد وزنياك إن معظمهم سيكونوا أذكياء للقيام بذلك.

وقال وزنياك: "هناك العديد الأشخاص، وبالنسبة إلى بعض مزايا فيس بوك، فهى تستحق فقدان الخصوصية، لكن بالنسبة لكثيرين مثلى، فإن توصيتى هى بالنسبة لمعظم الناس، عليك معرفة طريقة للهروب من فيس بوك".