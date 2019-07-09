Xiaomi تستعمل احد اعلانات Apple بالخطأ على موقعها الخاص

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Xiaomi شركة معروفة في كل مكان. و تفدم مميزات تنافسية مع كل هاتف جديد و كل تحديث جديد. و من ضمن المزايا الجديدة التي تريد تقديمها هي ميزة MiMoji الشبيهة بخاصية MeMoji الخاصة بشركة Apple. و لكن الشركة اخطأت في انها بدلاً من انهم قد استنسخوا الخاصية فقط. فقد اخذوا الإعلان الخاص بـApple كاملاً على موقعهم. لكنها سرعان ما قد ازالت هذا الإعلان من على الموقع حتى لا تقع بأي مشاكل. و قد صرح مسئول العلاقات العامة بالشركة بأن الموظفين قد رفعوا المحتوى الخطأ على الموقع فحسب

Xiaomi تستنسخ Apple

خاصية MiMoji هي خاصية شبه مستنسخة من MeMoji انها تشبهها تماماً لدرجة كبيرة انك لا يمكنك اخراج اي فرق بين الخاصيتين. نفس خطوات الإعداد. نفس الناتج النهائي. نفس الإعدادات. نفس الحركة. نفس الـAnimation. تقريباً هما نفس الخاصية. الفرق بينهما ان ميزة منهم حصرية على IOS و الاخرى على Miui. فقط. و هذه ليست اول مرة تقوم Xiaomi بذلك فهي تستنسخ اجهزة Apple و مزايا Apple منذ زمن طويل. حيث انها كانت اعلنت عن Mi 8 الذي كان نسخة شبه مطابقة لجهاز IPhone X تقريباً. كما اعلنت عن سماعات لاسلكية تماماً بنفس تصميم Apple Airpods تقريباً

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الإعلان الذي نقلته Xiaomi

الإعلان الذي اخذته شركة شاومي هو عبارة عن تعاون بين شركتي Apple و DJ Khalid حيث يقوم بغناء اغنية من اغانيه و لكن بإستعمال MeMoji. حيث ينشأ لنفسه صورة افتراضية Avatar تقوم هي بالغناء امام الكاميرا. كانت هذه فكرة الإعلان لإبراز كيف ان الـMeMoji قريب بشكل كبير من الشخص الحقيقي. اي انه كأنه نسخة كرتونية من الشخص الحقيقي بالفعل. و كان هذا الإعلان الذي رفعته شركة شاومي بالخطأ على موقعها الشخصي.

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