Galaxy Tab S6 يظهر في تسريبات عدة و هو قادم قريباً جداً

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Galaxy Tab S6. جهاز لوحي جديد سيأتي من شركة Samsung قريباً جداً. و هو خليفة Tab S4 الجهاز اللوحي الرائد لشركة Samsung. بعد ان كان متوقعاً من الشركة اصدار Tab S5 في الأول. لكن يبدو ان Samsung ستتخطى رقم 5 و تذهب الى رقم 6 مباشرة. الجهاز الجديد بدأت تظهر له بعض الصور و التسريبات العديدة التي تبين شكل الجهاز. و تصميمه الكامل. و هو جهاز منتظر بشكل كبير.

تسريب صور Galaxy Tab S6

ماذا نعرف عن Galaxy Tab S6 ؟

كل ما نعرفه عن هذا الجهاز هو انه سيدعم قلم SPen كجميع الأجهزة التي سبقته. بالإضافة الى اصداره بمعالج Qualcomm الرائد. Qualcomm snapdragon 855. و انه من التسريبات سيأتي بكاميرا خلفية مزدوجة. لكن لا معلومات واضحة عن نظام الكاميرات الخلفية في هذا الهاتف. فقط بعض التوقعات عن ان كاميرا من الكاميرتين ستكون بحساس ToF. لخواص مثل التتبع ثلاثي الأبعاد. مما يجعله خياراً مثالياً لمن يحتاج الى مثل هذه الخاصية.

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سيأتي الجهاز بنسخة تعمل بالـwi-fi فقط. و نسخة اخرى تعمل بشبكات LTE. برقم موديل SM-T860 و SM-T865 على الترتيب. و سيأتي بـ3 الوان مختلفة. هي الرمادي و البني و الأزرق. مع وجود اكسسوار لوحة مفاتيح خارجية يمكنك تركيبها في الجهاز. ليس بالأمر المبهر او الجديد جداً. جهاز Galaxy Tab S5e يأتي بواحدة مثلها.

ميعاد الإصدار

لازال ذلك مبهماً بعض الشئ. فلا اخبار ولا تسريبات من الشركة عن ميعاد اصدار الجهاز الجديد. اغلب الظنون تتوجه انه سيطلق مع Galaxy Note 10 في مؤتمر 7 اغسطس القادم. حيث ان Tab S4 قد تم اطلاقه في يوم 1 من اغسطس لعام 2018. و لكن بعض الاراء تذهب بأن Samsung ستنتظر لمؤتمر IFA في برلين في شهر سبتمبر من عام 2019. غير ذلك فلا شئ محدد بالضبط. فنحن في انتظار اي اخبار جديدة عن الجهاز الجديد

Tab S6 في نقاط

سيحمل معالج Snapdragon 855

سيدعم القلم SPen

سيأتي بـ3 الوان

بنسختين مختلفتين احدهما تعمل بالـWi-fi و الأخرى بـLTE

بكاميرا خلفية مزدوجة

له لوحة مفاتيح خارجية

سيأتي بكاميرا ثنائية و متوقع ان احد العدستين بحساس ToF

لا ميعاد محدد لإصداره و المرجح يوم 7 اغسطس او في شهر سبتمبر

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