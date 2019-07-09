تسريبات جديدة تؤكد لنا مجددًا إفتقار الهاتف Galaxy Note 10 لمنفذ السماعات

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الأشياء التي يتم تبنيها هذه الأيام عندما يتعلق الأمر بتصميم الهواتف الذكية هو إزالة منفذ السماعات 3.5mm. وكما تعلمون على الأرجح، فقد كان هذا المنفذ عنصرًا أساسيًا في الهواتف الذكية منذ اليوم الأول، وبالتالي يمكنك أن تتخيل أنه كان أمرًا مثيرًا للقلق عندما بدأت الشركات في إزالة المنفذ لصالح البلوتوث أو Lightning أو USB Type-C.

إذا كنت من محبي منفذ السماعات 3.5mm وتفضل الإستماع إلى الصوت من خلال السماعات السلكية، فقد تشعر بخيبة أمل طفيفة عندما تعلم أن الهاتف Galaxy Note 10 القادم من شركة سامسونج سيفتقر إلى هذا المنفذ أيضًا. هذا وفقا لصور لأغطية واقية مسربة مصممة للهاتف Galaxy Note 10 والتي تكشف لنا أن الهاتف اللوحي الرائد المقبل للشركة الكورية الجنوبية سيفتقر إلى منفذ السماعات.

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كان منفذ السماعات 3.5mm يعتبر مكونًا مهمًا بالنسبة لشركة سامسونج في هواتفها الذكية، فقد واصلت الإحتفاظ بهذا المنفذ في هواتفها الذكية على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك سلسلة هواتف Galaxy S10 Series التي أطلقتها الشركة في وقت سابق من هذا العام. إذا كانت التسريبات صحيحة، فيبدو أن شركة سامسونج ستعمل على سلوك الإتجاه الذي سلكته الشركات الأخرى وستبدأ بالتخلص من منفذ السماعات 3.5mm في هواتفها الذكية بدءًا من الهاتف Galaxy Note 10.

ليست هذه هي المرة الأولى التي سمعنا فيها بأن الهاتف Galaxy Note 10 قد يتخلى عن منفذ السماعات 3.5mm، لذلك لا يمكننا القول بأننا تفاجئنا عندما رأينا هذه الصور. في كلتا الحالتين، من الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من المصداقية، ولكن ينبغي أن نحصل على التفاصيل الرسمية قريبًا، فمن المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Note 10 في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل.