آبل تسخر من مشاكل الخصوصية لشركة جوجل من خلال لافتة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما عُقد معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2019 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في شهر يناير الماضي، قامت شركة بل بنشر لافتة بالقرب من مدخل المؤتمر تقول فيها : ” ما يحدث على هاتفك iPhone، يبقى على هاتفك iPhone “. لقد كانت هذه اللافتة بمتابة رد على مشاكل الخصوصية التي واجهتها شركات مثل Google و Amazon و Facebook، ويبدو أن شركة آبل عادت للقيام بنفس الخطوة من جديد.
هذه المرة، قامت شركة آبل بنشر لافتة تقول ” نحن نقوم بشؤوننا لنبقى بعيدين عن شؤونك “، وذلك بجوار المقر الرئيسي الجديد لشركة Sidewalk Labs بمدينة تورونتو، وهي واحدة من الشركات التابعة لشركة Alphabet، تمامًا مثل Google.
Sidewalk Labs هي شركة تهدف إلى إعادة التفكير في التخطيط الحضري. وقد نشرت خطة تطوير من ثلاثة مستويات للواجهة البحرية الشرقية لتورونتو والتي تعد في الغالب منطقة غير صالحة للاستعمال. لديها نموذج عمل خاص بها ولا تشارك البيانات الحضرية أو بيانات المستخدمين مع شركتها الأم، وبالتالي هذا يجعلنا نتساءل لماذا تحاول شركة آبل إستهداف شركة Sidewalk Labs.
ربما، تحاول شركة آبل إبقاء المحادثات المتعلقة بخصوصية المستخدمين حية على أمل الإستفادة من ذلك لإقناع المزيد من المستخدمين بالتخلي عن منتجات وخدمات جوجل والإنتقال إلى المنتجات والخدمات التابعة لها لكونها تحترم خصوصية المستخدمين كما تدعي.
New Apple billboard outside Sidewalk Toronto HQ: “We’re in the business of staying out of yours.” pic.twitter.com/I24iAxkXzZ— Matt Elliott (@GraphicMatt) July 3, 2019
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